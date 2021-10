Fury, prêt pour son prochain défi : Whyte avant l’unification

Tyson fureur a décidé de sortir pour son troisième combat contre Deontay Wilder habillé en empereur romain. Il a dû maintenir sa domination, le championnat du monde des poids lourds WBC, et il l’a fait dans une bataille épique. L’Anglais a perdu deux fois au quatrième tour. L’Américain a visité la toile dans les troisième, dixième et onzième, quand il a été mis KO. L’ancien champion a donné une dose d’endurance et de courage, a fait vibrer la foule de Las Vegas lors des cinq premiers tours, mais a succombé au rythme du Gipsy King. Encore une fois, la pression et la constance dans les frappes de Manchester se sont noyées et ont fini avec Wilder. « J’ai toujours dit que j’étais le meilleur. Il est deuxième », répliqua Fury en terminant.

La métaphore convenait bien à Fury. Il était l’empereur qui a défendu avec tous les siens et regardez maintenant celui qui s’est positionné comme son principal antagoniste, Olek Usyk. L’Ukrainien a vaincu le roi il y a deux semaines. Qui est meilleur? Il est temps d’attendre qu’ils soient vus sur le ring. Cela finira par arriver, mais cela prendra du temps. Avant le combat entre Fury et Wilder, Eddie Hearn a confirmé que son client, Anthony Joshua, avait rendu effectif le match revanche obligatoire qu’il avait inclus en cas de défaite contre Usyk. C’était prévu et maintenant ils vont devoir se revoir. Ce sera probablement au premier trimestre 2022.

Pour Fury, malgré sa récente victoire, il y a déjà des plans. Dillian pourquoiL’éternel aspirant officiel WBC et champion par intérim du corps, ce devrait être votre prochain arrêt. Il n’a pas d’autre moyen que les Anglais de le frapper devant Otto Wallin le 30 octobre. Si vous gagnez, vous aurez enfin votre chance de départ. Une simple défense a priori pour que Fury continue de grimper. Il est déjà une star et les fans veulent le voir davantage sur le ring.

Et plus sauvage ? Le Bronze Bomber se retrouve dans une situation difficile. Deuxième défaite consécutive et se faire écraser. A 35 ans et deux bons sacs contre Fury, il pourrait envisager de faire un pas de côté. Ce serait dommage, car vous pouvez toujours vous battre avec beaucoup d’argent. Avec ses limitations techniques, Wilder a l’un des meilleurs droits de l’histoire et a été onze fois champion. Il mérite le respect de son héritage.