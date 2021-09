Fury se prépare contre un Wilder “plus dangereux que jamais”

in

Le champion du monde des poids lourds du World Boxing Council (WBC/WBC), le Britannique Tyson fureur, assure qu’il s’attend à une “tâche géante” dans son troisième combat contre l’Américain Deontay Wilder le 9 octobre à Las Vegas. Aventure que son rival “sera plus dangereux que jamais puisqu’il n’a rien à perdre”.

“S’il y a quelque chose que je ne fais pas, c’est de sous-estimer qui que ce soit”, a déclaré le Britannique en conférence de presse virtuelle. “Que ce soit le plus petit homme dans une pièce ou le plus grand, je ne sous-estimerai jamais personne. Ne vous y trompez pas, ce sera un tout ou rien de Deontay Wilder. Tout le monde peut perdre un combat, tout le monde peut passer une mauvaise nuit”, a déclaré Fury .

Le “Gypsy King”, invaincu en 31 combats (30 victoires, dont 21 avant la limite, et un nul), a arraché la ceinture du “Bronze Bomber” en février 2020 à Las Vegas le 9 octobre, lorsque l’arbitre a arrêté le combat après avoir jeté l’éponge l’Américain au septième round.

Leur premier affrontement épique en décembre 2018 s’est soldé par un nul à Los Angeles, après que Fury ait été renversé aux rounds 9 et 12. Pourtant, il a réussi à se relever à chaque fois, au grand dam du combattant américain de 35 ans, qui a 42 victoires en 44 combats. Il vient de se prosterner devant Fury.

“Tout le monde s’attend à ce que je gagne, ce que je ferai, mais vous ne devriez jamais faire confiance à Deontay Wilder”, a déclaré Fury plus sobre que d’habitude aux médias.

Prévu pour juillet, cet affrontement a dû être reporté après l’apparition de cas de Covid-19 au sein de l’équipe de Fury.

Et de plus, au lieu de profiter de ce match, le Britannique de 33 ans avait d’abord tiré un combat d’unification avec son compatriote. Anthony Josué, qui vient de perdre ses ceintures WBA, WBO et IBF contre l’Ukrainien Oleksandr Usyk. Fury a été contraint de se venger de Wilder sur décision d’un juge indépendant étudiant les engagements contractuels pris.

“Usyk a fait son travail. Il a gagné son combat et bonne chance à lui. Pas grand chose de plus à dire. Ai-je regardé le combat ? Oui. Est-ce que ça fait mal de voir Usyk gagner ? Oui”, a-t-il déclaré, conscient que ce résultat a failli être annulé. la possibilité d’une unification britannique qui attendait depuis longtemps.

“Je pense que Wilder battrait Joshua et Usyk. Tous les autres poids lourds sans problème.”

“J’espérais que Joshua gagnerait le combat. Mais il ne pouvait pas, c’est tout. Ma seule préoccupation maintenant est de battre Deontay Wilder, le poids lourd le plus dangereux du marché. Parce que je pense que Wilder battrait Joshua et Usyk. Tous les autres poids lourds « pas de problème. Mais il ne peut pas me battre », a-t-il déclaré.