Fury the Emperor – Éliminez Wilder dans un match épique

Avec les accords de ‘We are de Champions’, ils ont couronné Tyson Fury sur le ring. Et à ce moment précis, le roi déchu, Deontay Wilder, quittait le ring. Le visage et la croix d’un combat qui était meilleur que ce à quoi nous nous attendions tous et dans lequel il était clair que cette trilogie n’était pas prévue, mais qu’elle sera sauvée avec le meilleur de l’histoire. Le ‘Gipsy King’ est sorti habillé en empereur romain. Il ne pouvait pas mieux prévoir ce qui l’attendait entre les seize cordes : la guerre la plus absolue. Fury a éliminé Wilder après cinq renversements (deux propres et trois par d’autres) au onzième tour pour conserver le championnat du monde des poids lourds WBC. « J’ai toujours dit qu’il était le meilleur au monde. Il est le deuxième. Je ne ferai aucune excuse. C’est un combattant très coriace qui m’a fait obtenir mon meilleur salaire », a lancé le champion.

Le combat a eu deux parties très différentes. Wilder est sorti pour battre Fury pour éviter sa pression et essayer de retirer ses jambes. Il l’a fait dans les deux premiers tours, mais dans le troisième, l’Anglais est passé à la vitesse supérieure. Le champion a essayé tout au long du combat d’utiliser son poids (il pesait presque 18 kg de plus que son adversaire) fatiguer l’Américain et chercher des trous. Le premier le trouva avec un crochet qui envoya l’aspirant au sol. La cloche l’a sauvé. Cela tiendrait-il ? Garçon, il l’a fait ! Wilder est sorti intelligent, bloquant le combat et quand Fury voulut entrer, il le reçut avec un droit direct au temple. Ce n’était pas un renversement instantané, mais il y a eu des dégâts et le champion a visité le tapis à deux reprises. Son visage reflétait la surprise face à la situation, la colère et la sensation habituelle de flottement. La cloche l’a également sauvé. 1-1 de chance, pourrait-on dire.

Les cinquième et sixième tours étaient plus ou moins transitoires. Ni l’un ni l’autre ne voulait prendre de risque, mais Fury a commencé à ajouter une punition. A partir du septième, la fin était claire. L’Anglais frappait avec une grande certitude et faisait peser sur son rival dès qu’il le pouvait. Wilder était très fatigué. Il était évident que le coin du challenger grattait les secondes au compteur et dans le huitième, on a vu que Fury prenait des coups et qu’ils ne le dérangeaient pas. Sans frapper et être inférieur, la fin était claire. De plus, celui de Manchester avait déjà commencé à mettre la pression, ce qui a fini par déconnecter mentalement celui de l’Alabama.

Petit à petit, les coups étaient plus importants, il y avait des moments où il était inexplicable comment Wilder se tenait. A chaque fois le requérant se protégeait moins et était plus KO. Dans une action dans laquelle il n’a pas fait attention, avec un droit dans le court Fury il l’a envoyé au sol et à nouveau la cloche l’a sauvé. Là, ou même avant, tout aurait dû s’arrêter. Il n’était pas nécessaire de continuer. Mais il le voulait et au onzième, l’enlevant à nouveau et clouant le bon soufflé, Fury a mis fin à la trilogie entre eux. Il est sorti de l’empereur romain et a quitté le ring en tant qu’empereur des poids lourds. La catégorie a un roi, Usyk, maintenant ils doivent décider qui est le seul commandement. Ça prendra. Joshua a exécuté son match revanche immédiat. Reste à savoir quel chemin prendra Fury.

Consultez les résultats de la soirée Fury vs Wilder 3