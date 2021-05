Fury vs Joshua: Eddie Hearn: “Le combat entre Fury et Joshua va avoir lieu, ils sont dans le meilleur moment de leur carrière”

La semaine prochaine, le combat entre Joshua et Fury pourrait se terminer.

L’Arabie saoudite a pris les devants en accueillant le procès entre Anthony Joshua et Tyson Fury et le promoteur Eddie Hearn ont déclaré que les deux combattants avaient déjà le contrat dans ses mains.

«Les avocats de toutes les parties doivent passer par là et s’assurer qu’ils en sont satisfaits. Mais tous les systèmes fonctionnent. Ce combat est en cours, ce combat est en cours. Comme je l’ai dit à tout le monde la semaine dernière, faites des allers-retours avec les brouillons. Je pense que vous recevrez une annonce la semaine prochaine. Je ne sais pas quoi te dire d’autre. J’ai vu les commentaires de Bob Arum: «Le combat est mort». Je ne sais pas d’où ça vient. Nous savons ce que nous faisons et cela a maintenant été reconnu par l’autre partie, ce qui est bien. “

Il appartient désormais aux combattants et à leurs équipes de décider d’accepter ou non les conditions offertes par le lieu: “C’est un processus qui doit passer par notre équipe juridique. Évidemment, de votre côté, il y a trois ou quatre autres parties. Vos avocats individuels veulent aussi vous voir. Demain soir, les commentaires de tout le monde seront de retour sous forme longue. Ce combat a eu lieu lorsque ces gars n’étaient pas à leur apogée. En ce moment, Tyson Fury et Anthony Joshua sont dans la fleur de l’âge. Tu auras ce combat ensuite, et vous l’obtiendrez pour le championnat du monde incontesté. Nous ne pouvons pas avancer plus vite “