Fury vs Wilder 3 : Combien coûteront les billets pour le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder ?

Billets Tyson Fury vs Deontay Wilder: prix et détails. .

ont été révélés le prix du billet pour assister au troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder, et ils sont excessivement chers.

Le titre de champion du monde des poids lourds Il aura lieu ce 24 juillet à la T-Mobile Arena de Las Vegas, et pour que les fans participent en personne à cette expérience, ils devront débourser un minimum de 500 USD, tandis que le meilleur siège dans l’arène coûte plus de $ 3 000 USD.

Les endroits les moins chers pour voir la troisième fois que Wilder et Fury s’affrontent sont en haut, et Ils coûteront 505 $; cependant, les billets de la section ‘Premium Floor’ sont à 3 505 $, sans compter les frais du service d’acquisition.

Revendeurs ne manquez pas votre chance de profiter de l’un des événements de boxe les plus marquants de l’année, ils peuvent donc être trouvés pour environ le double de leur prix d’origine.

Le promoteur Bob Arum a déclaré que les billets ont déjà été plus sollicités que les deux premiers combats, le premier le 1er décembre 2018, qui s’est terminé par une égalité partagée, et le second le 22 février 2020, lorsque Tyson Fury a gagné.

Deontay Wilder est resté silencieux tout au long de la conférence de presse de l’événement, où il a seulement commenté : ” Ecoutez, on en a assez dit. Il est temps de lui couper la tête. Et quand viendra le 24 juillet, il y aura un bain de sang. Achetez vos billets maintenant, à bientôt. ”

Tandis que Tyson Fury a exprimé : ” Je ne suis pas sûr du bain de sang. Je l’ai déjà entendu, pour être honnête. Il l’a dit la dernière fois, décapitation, bains de sang et tout ça, Mais nous savons tous ce qui s’est passé là-bas.”

La fameuse ceinture verte et or sera mise en jeu le mois prochain lorsque ces poids lourds l’auront disputée depuis le dernier combat entre eux, lorsque Fury, « Gypsy King » autoproclamé, a battu « The Bronze Bomber » au septième tour pour remporter le championnat des poids lourds.