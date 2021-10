Fury vs Wilder 3: Fury vs Wilder III ne remplit pas la T-Mobile Arena et ils blâment Joe Biden

Las Vegas vit le combat de l’année entre Tyson Fury et Deontay Wilder / .

L’impensable pour le combat de l’année entre Deontay Wilder et Tyson Fury parce que le T-Mobile de Las Vegas, une enceinte dans laquelle les deux combattants vont grimper à la recherche de la ceinture des poids lourds du World Boxing Council, Il ne sera pas pourvu en raison de l’annulation du billet vendu.

Bob Arum, promoteur de la troisième bataille entre le boxeur américain et anglais, a fait valoir devant les médias que la différence de billets vendus avec le deuxième chapitre de début 2020 Cela a à voir avec les mesures sanitaires appliquées par le gouvernement britannique pour la pandémie de Covid-19.

Les ventes de billets ont été très, très bonnes. Mais regarde [afuera], marche à travers la ville. Où sont les Britanniques ? Biden les a tenus à l’écart. Ils ont levé l’interdiction de voyager le 1er novembre. Cela n’aide pas le combat, n’est-ce pas ? C’est pourquoi vous n’avez pas le même genre de buzz. Mais je pense que le pay-per-view se porte mieux qu’avant. »

Bob arum

Le stade des Golden Knights peut accueillir plus de 20 000 participants, mais pour luiLe combat entre Fury et Wilder a entraîné jusqu’à 18 000 personnes et selon les informations de Boxingscene.com le billet devra dépasser 15 mille personnes, car les médias auront confirmé que la place ne sera pas comblée.

Notamment, la MGM Grand Arena, le centre où Fury a gagné au septième tour après que le coin de Wilder ait jeté l’éponge, a reçu environ 16 000 personnes, pour en mettre quelques-unes. 17 millions de dollars de recettes de billetterie. En ce sens, Frank Warren, co-promoteur de Fury a souligné que sans les restrictions, 8 000 Britanniques auraient volé.

L’espoir pour les organisateurs est le pay-per-view, car la revanche entre les boxeurs début 2020 a fait 850 000 achats rien qu’aux États-Unis. De cette façon, le Royaume-Uni devra lui donner le coup de pouce restant avec les achats pour le combat du 9 octobre.

« Je pense que ce sera bien pour lui. Vous devriez faire de bons chiffres là-bas. Ils sont très médiatisés. Et il y a beaucoup d’incertitude sur ce combat car Tyson a tout à perdre et rien à gagner. Pour moi, Il l’a déjà battu deux fois. Il a été volé la première fois [oficialmente un sorteo dividido] et ils l’ont évidemment emmené à l’école la deuxième fois. Écoute, tout est en jeu pour Tyson. Vous ne pouvez pas vous permettre d’être complaisant. J’espère gagner. J’espère que ça l’arrêtera. Pmais ne peut pas se permettre d’être complaisantWarren a mentionné.

Et cela pourrait être intéressant, de voir ce que fait ce type. Parce que pour moi, il peut faire une chose pour gagner ce combat et c’est aller là-bas, tenir bon et lâcher des bombes. Vous n’allez pas le laisser hors de la boîte. C’est la seule possibilité. Et s’il fait ça, vous aurez une incroyable fusillade entre vous deux. »

