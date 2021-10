Fury vs Wilder 3: Très serré; Voici comment se déroulaient les cartes avant le KO de Fury contre Wilder

Wilder a repoussé le combat contre Tyson Fury. .

Même si Fury avait été dominant à plusieurs reprises, les juges ce samedi dans le combat contre Deontay Wilder avaient les cartes très serrées avec deux tours à faire.

Le juge Dave Moretti a été celui qui a vu la plus grande différence dans le ring et a mené les Britanniques à l’étage avec un 95-91, tandis que Steve Weisfeld menait 95-92 et Tim Cheatham a vu un serré 94-92.

Enfin, les cartes n’étaient pas nécessaires pour connaître le vainqueur de ce troisième combat mais, si elles l’étaient, sans aucun doute, ils auraient donné de quoi parler, tout comme c’était la première fois que ces combattants se voyaient.