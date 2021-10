Fury vs Wilder 3 : Tyson Fury : “Je me fiche de savoir où sont les autres ceintures ; les miennes sont nouées autour de ma taille.”

Fury est le champion poids lourd unifié par la WBA (Super), IBF, WBO, IBO/AP

Alors que les médias et les fans de boxe se léchaient les lèvres pendant des mois pour le possible combat entre Anthony Joshua contre Tyron FuryOleksandr Usyk a complètement changé le paysage des poids lourds en arrachant les ceintures à Joshua au cœur de Londres le 25 septembre dernier.

Tyson Fury ne s’est pas tu, car le boxeur britannique a entre les mains l’autre tour du monde des titres. De sorte que entre lui et l’Ukrainien, les sceptres sont restés pour discuter qui est le meilleur combattant poids lourd de la réalité.

Oleksandre Usyk a arraché les titres WBA, IBF, WBO et IBO à Joshua. Tyson Fury a fait de même fin 2015 lorsque a battu Klitschko pour être le meilleur de la WBA, IBF, WBO et IBO, Plus The Ring dans les poids lourds, mais pas seulement ça, mais avant Deontay Wilder a gagné et défendu les titres Coupes du monde WBC en deux combats en février 2020 et 2021.

Fury aura toujours son dévolu sur la fin du trilogue face à Deontay WilderC’est pourquoi, interrogé lors de la conférence Zoom sur l’ascension d’Usyk, le combattant a éludé la question en affirmant qu’il se moquait de savoir où se trouvaient les autres ceintures.

Ce n’est pas vraiment mon souci de savoir où sont les autres ceintures tant que la mienne est nouée autour de ma taille. Les autres, je me fiche de savoir où ils vont.

Notamment Fury et Joshua étaient sur le point de finaliser le combat le plus attendu de ces derniers temps. Apparemment, ils entreront sur le ring le 14 août dernier, mais un juge a déterminé que Fury devait donner à Wilder le troisième combat.

Les Le Britannique a un record enviable de 30 victoires, aucune défaite et un seul match nul. Joshua, de son côté, avait à peine regagné les titres face à Andy Ruiz, de sorte que pour qu’il prenne la confrontation avec Fury, ce dernier doit une nouvelle fois surpasser Wilder. Le problème est que il y a une pression croissante pour que Fury aille directement contre Usyk et ainsi déterminer qui est l’athlète qui domine le sport des poings.

“Il n’y a qu’un seul homme qui peut tout nettoyer à nouveau et les ramener et c’est moi. C’est vraiment juste moi. J’en ai marre de le dire. Il n’y en a eu qu’un et il ne peut y en avoir qu’un. Moi, le Gypsy King ! », a conclu le boxeur de 33 ans.