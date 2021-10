Fury vs Wilder 3: Tyson Fury remonte et claque un Deontay Wilder avec une griffe pure

Tyson Fury assomme Deontay Wilder. .

Non il y avait un moyen de battre Deontay Wilder ce samedi s’il n’était pas frappé. Tyson Fury a récupéré de deux chutes sur la toile et a battu un Deontay Wilder par KO qui a montré un grand courage et un cœur pur.

Puisqu’ils sont la cloche pour le début du combat, Il était clair pour nous qu’aucun de nous ne vendrait la défaite à bon marché et au tour 3, Tyson Fury a envoyé Wilder sur la toile mais il n’a pas fallu longtemps pour se lever.

LA DESCENTE EST PLUS SAUVAGE ! Tyson Fury renverse Deontay Wilder au troisième tour Achetez #FuryWilder3 PPV : https://t.co/Oz3QzMA9pPpic.twitter.com/MIKmJxlZ3z ? FOX Sports : PBC (@PBConFOX) 10 octobre 2021

Mais le Bronze Bomber a réagi presque immédiatement. Le challenger a signé un quatrième épisode de rêve pour envoyer le Gypsy King sur la toile pas une fois, mais deux fois, provoquant la surprise chez les habitants et les étrangers.

DES RÉPONSES PLUS FOLLES EN RETOUR ! Deontay Wilder laisse tomber Tyson Fury au 4e tour. Achetez #FuryWilder3 PPV : https://t.co/Oz3QzMA9pPpic.twitter.com/RyzQKkUnrE ? FOX Sports : PBC (@PBConFOX) 10 octobre 2021

À partir de maintenant Fury n’a pas voulu réessayer la toile et est allé de l’avant, avec de bons droits qui ont constamment trouvé une cible sur le visage de Deontay.

Tyson Fury décroche une GRANDE main droite qui étourdit Deontay Wilder dans RD7 Achetez #FuryWilder3 PPV : https://t.co/Oz3QzMA9pPpic.twitter.com/g5ZVsoiCls ? FOX Sports : PBC (@PBConFOX) 10 octobre 2021

Si le challenger nous a montré quelque chose, c’est que le seul moyen de le vaincre était de l’endormir et s’est tenu par pur miracle à plus d’une occasion, gagner le respect de tous les participants à la T-mobile Arena de Las Vegas.

C’était jusqu’au dixième tour quand le champion vert et or J’ai réussi à égaliser le compte en termes de chutes mais, Après s’être de nouveau relevé, Deontay a clôturé l’épisode en mettant les Britanniques en difficulté.

Le onzième était la fin. Tyson Fury a frappé Wilder d’un coup droit savoureux qui l’a immédiatement endormi. et le KO est venu, qui peut aspirer au combat de l’année pour toutes les émotions que nous vivons.

Le visage de l’assassin sur ce Fury juste sur Wilder. Quel morceau de KO ! pic.twitter.com/tE43tNPMky ? Diego Iparraguirre (@dieipa) 10 octobre 2021