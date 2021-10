Fury vs Wilder 3 : Tyson Fury termine la trilogie… avec le KO de l’année ?

Fury condamne Wilder avec un excellent KO. .

On a beaucoup parlé pendant des mois de qui gagnerait la clôture de la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder, alors Le Gypsy King n’a laissé aucune place au doute et a conservé le titre WBC des poids lourds avec un KO.

Le champion britannique travaillait la lutte contre un bombardier de bronze qui a tout laissé sur le ring de la T-mobile Arena de Las Vegas, Nevada, et a dû l’endormir pour remporter la victoire.

La griffe que les deux pgiles ont montrée a transformé le combat de ce samedi 9 octobre en candidat pour Fight of the Year et Knockout of the Year, distribuer de grosses actions du 1er au 11e tour.

Meilleur KO de tous les temps. Félicitations champion. #TysonFuryVsDeontayWilder #TysonWilder3pic.twitter.com/MPRV5chQFY ? Tony (@purbrooktony) 10 octobre 2021