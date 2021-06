Fury vs Wilder 3 : “Wilder ne sait pas se battre, dévasté contre Tyson Fuy”

Tyson Fury cherche à conserver la ceinture des poids lourds contre Deontay Wilder. PA

Deontay Wilder est très motivé pour son troisième match contre Tyson Fury, Et non seulement cela ressort de ses déclarations, mais il partage une série de vidéos sur ses réseaux sociaux dans lesquelles on le voit en pleine forme. Cependant, il y en a beaucoup qui ne donnent pas crédit au ‘Bronze Bomber’ avant cet événement.

Oui Mike Tyson a déclaré que Fury “a pris la mesure de Wilder”, l’ancien champion en deux divisions Paulie Malignaggi a été plus retentissant. “Je pense que Wilder va être absolument dévasté dans le combat”, a déclaré ‘Magic Man’. “Je pense qu’ils le battront parce qu’il ne sera plus jamais le même après les coups qu’il a reçus lors du deuxième combat.”Malignaggi a déclaré à The Schmo.

Un ancien analyste de match sur Showtime a expliqué: “La première fois, je pensais que Fury s’en était remis. La deuxième fois, j’ai pris une mauvaise raclée, et ça change généralement pas mal de gars.”.

Malignaggi a analysé plus en détail « The Bronze Bomber » : “C’est la question. Wilder ne sait pas comment se battre en arrière et il ne va pas le découvrir maintenant.. Il ne va pas changer mentalement, psychologiquement et physiquement, au point de trouver comment combattre un gars qui travaille à l’envers pour lui. Fury gagne”, a condamné l’exgile.

Deontay Wilder semble déchiqueté à un mois de # FuryWilder3 (via @MalikKingScott, @BronzeBomber) pic.twitter.com/fyj4mDpMN8 ? ESPN Ringside (@ESPNRingside) 21 juin 2021

Oui, l’ancien monarque wlter est d’accord avec Deontay sur une chose : “Je pense que Wilder a la bonne approche. Vous devez avoir cette approche de déni si vous choisissez ce combat. Vous ne pouvez pas penser négativement à votre défaite précédente ; tu dois te convaincre que c’était la faute de tout le monde et que Fury a triché. Tout, pour te convaincre mentalement que tu vas gagner.”