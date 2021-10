Fury vs Wilder III : Fury et Wilder cherchent à clore le trilogue au milieu d’accusations de tricherie et après un tirage au sort controversé

Fury et Wilder III ce 9 octobre à T-Mobile par MARCA Claro / .

La division des poids lourds a été oubliée pendant plusieurs années en raison du manque de haute compétition, mais après la grande apparition de l’Ukrainien Vladimir Klichk, le classement des complets a eu un second souffle entre Deontay Wilder, Tyson Fury, Anthony Joshua, Andy Ruiz et la dernière cloche de Oleksandr Usyk.

Wilder et Fury cherchent à clore le trilogue d’une confrontation qui a sauté du ring aux attaques personnelles, alors que le Le boxeur américain fait valoir que sa défaite contre Fury Dans le deuxième chapitre de cette rivalité, c’était à cause de soi-disant l’emporter sur ses gants de les charger de manière illégale.

La première la bagarre entre les deux boxeurs s’est terminée aux cartes après avoir donné une bataille égale pour les 12 tours. Ce à quoi personne ne s’attendait : vousn cravate par les juges. Le premier est sorti avec un 115-111 pour Wilder, le second avec un 114-112 pour Fury et quand tout le monde pensait que ce serait une décision partagée, le troisième a enregistré un 113-113.

La réplique du duel entre un boxeur britannique et un américain ne pouvait pas attendre. Un an plus tard, juste Début 2020, Deontay et Tyson sont remontés dans le ring, mais cette fois, il a culminé au septième tour parce que Wilder’s corner a décidé de jeter l’éponge avant la punition reçue.

L’athlète de 33 ans a vécu les miels de sa 30 victoires au niveau professionnel avec un seul tirage et le combattant européen a cherché à signer un match avec Anthony Joshua essayer d’être le champion unifié poids lourds dans l’une des catégories les plus disputées aujourd’hui.

Les fans ne pouvaient pas voir un Joshua vs Fury parce que Wilder a mené une bataille juridique pour être le candidat au titre du World Boxing Council. et un juge a déterminé qu’une clause du deuxième contrat de combat précisait que le boxeur américain était le challenger légitime.

Oleksandre Usyk a remporté les titres WBA, IBF, IBO et WBO contre Joshua, alors Fury et Wilder veulent voir comment ils placent le sceptre des poids lourds WBC pour aller directement contre les Ukrainiens.

Deontay Wilder possède 44 combats, une seule défaite, plus un match nul, à la fois contre Fury et 41 KO en tant que pro, c’est pourquoi rien n’est chanté. N’oublions pas non plus que le Gypsy King pèse 40 livres de plus que Wilder qui a marqué 238 livres sur la balance.

Tyson Fury vs Deontay Wilder III ce 9 octobre chez T-Mobile à Las Vegas, Nevada avec une bourse de 5 millions de dollars sans compter les revenus de pay-per-view, plus le parrainage rapportant environ 30 millions de dollars pour Fury et 20 millions de dollars pour Wilder dans ce qui pourrait être le combat de l’année.

Photos : .