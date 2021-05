Fury vs Wilder III: Fury vs Wilder III sera au stade Allegiant de Las Vegas

La porte s’ouvre pour le trilogue entre Fury et Wilder. Image de .

Le trilogue entre Tyson Fury et Deontay Wilder auront déjà une date et un lieu pour leur résultat et le promoteur Bob Arum a déjà réservé le nouveau stade NFL à Las Vegas, le combat du roi des gitans contre Anthony Joshua devra donc être reporté.

En conversation avec ESPN, Arum a souligné que le combat entre Fury et Wilder aurait lieu le 24 juillet au stade Allegiant de Las Vegas: “Nous ne payons pas Wilder pour qu’il se retire. Mieux vaut se débarrasser de lui et continuer nos affaires. Nous pouvons faire Fury-Joshua en novembre ou décembre.”

Il faudra attendre pour connaître la décision finale des combattants pour voir si nous pouvons voir un combat de poids lourd spelar cet été, que ce soit Fury affrontant Wilder ou Anthony Joshua.