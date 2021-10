Fury vs Wilders : Tyson Fury parle de sa retraite : « Être une personne très triste et solitaire »

Le Gypsy King parle avant son combat avec Deontay Wilder. .

Les les poids lourds de la boxe sont sur le point de donner un autre grand chapitre de l’histoire, après la défaite de Anthony Joshua contre Usyk, maintenant c’est au tour de Tyson Fury défendra son sceptre contre Deontay Wilder dans le trilogue tant attendu.

Bien qu’il soit à son meilleur, Fury sait qu’il reste peu pour mettre les gants et il affirme que lorsque cela arrivera, ce sera une personne triste.

« Qu’est-ce qui me motive ? On me pose beaucoup de questions là-dessus. Ce n’est certainement pas quelques kilos. C’est un fait qu’il n’y a rien d’autre. Je boxe parce que je peux, je n’aime rien d’autre, je n’en ai pas passe-temps.épousé de boxe, étant une personne très triste et solitaire », a-t-il déclaré pour BBC Radio 5 Live.

Malgré avoir gagné des millions, Fury affirme que l’argent n’est pas son objectif principal et que sa passion est la boxe.

« Je ne me bats pas pour être le meilleur de tous les tempsJe ne me bats pas pour être une légende Cela ne m’avantagerait pas de gagner 50 ou 200 millions de livres de plus, vous n’avez pas besoin d’être riche pour vivre ma vie. Je suis une personne normale qui est très bonne en boxe et une personne très spéciale et choisie. J’ai essayé de m’occuper d’animaux, de conduire des quatre roues, d’obtenir un permis de fusil de chasse, de tirer au pigeon d’argile. Rien ne m’excite. »

Avec la défaite de Josué, le combat pour l’unification des sceptres était en suspens, quelque chose qui devra maintenant se produire si le Gypsy King retient et Usyk est mesuré.