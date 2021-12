Fury-Wilder nommé meilleur combat de 2021

Mauricio Sulaiman, président du World Boxing Council (WBC), a annoncé ce mardi que Le combat pour le titre mondial des poids lourds entre Tyson Fury et Deontay Wilder a été désigné meilleur combat de 2021.

« Au milieu d’une année pleine de combats très excitants, de grandes stars, la défense spectaculaire du titre de Fury contre Winter a été choisie pour ce rendez-vous. » le responsable a partagé par téléphone lors de la cérémonie de nomination.

Le 9 octobre, le Britannique Fury a conservé le championnat WBC des poids lourds en battant l’Américain Wilder par KO dans le onzième épisode du combat qui s’est déroulé à Las Vegas, Nevada.

Lors de la cérémonie, le Conseil a également reconnu le meilleur de 2021 dans les catégories événement, KO le plus spectaculaire, révélation, combat le plus dramatique, entraîneur et boxeur.

Le meilleur événement de l’année était pour la fonction dans laquelle Saúl ‘Canelo’ Álvarez est devenu le champion absolu des super-moyens en battant American Caleb Plant à Las Vegas, Nevada en novembre.

Le KO le plus spectaculaire a été reconnu comme celui joué par le monarque super poids plume du Conseil, le Mexicain Miguel Berchelt, défendant sa ceinture contre son compatriote Oscar Valdez en février.

Toujours dans la catégorie de la victoire par fast track, le prix a été remis par l’Américaine Alycia Baumgardner pour arracher le titre féminin des super-plumes à l’Anglaise Terri Harper.

La désignation de révélation de 2021 est allée à l’Australien George Kambosos Champion de la franchise WBC des poids légers, qui a battu l’Américain Teófimo López.

Les nominations sont déterminées par le vote des fans de boxe du monde entier, qui ont choisi le combat entre l’Américain Jermell Charlo et l’Argentin Brian Costello qui s’est terminé par une égalité, comme le combat le plus dramatique.

Lors de la cinquante-neuvième convention WBC en novembre dernier, Sulaimán avait déjà annoncé les désignations de meilleur boxeur pour Saúl ‘Canelo’ lvarez, champion absolu des super-moyens, ainsi que pour son manager Eddy Reynoso en tant que meilleur entraîneur.