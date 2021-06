Fury-Wilder PPV aura 4 combats de poids lourds

Ce seront quatre grands combats de poids lourds en une nuit au T-Mobile Arena de Las Vegas alors que trois affrontements de poids lourds ont été ajoutés à la carte télévisée à la carte du troisième combat entre le WBC et le champion du monde linéaire des poids lourds Tyson The Gypsy King ” Fury et ancien champion du monde des poids lourds Deontay » The Bronze Bomber « Wilder.

Dans l’épreuve conjointe de 10 rondes, l’olympien nigérian « The One and Only » Efe Ajagba (15-0, 12 KO) rencontrera l’invaincu Frank « The Cuban Flash » Sánchez (18-0, 13 KO). La télédiffusion PPV comprend également le match revanche de 12 rounds entre Robert “The Nordic Nightmare” Helenius (30-3, 19 KOs) et Adam “Babyface” Kownacki (20-1, 15 KOs), qui a été arrêté par Helenius au quatrième. agression depuis son premier combat en mars 2020.

Le premier combat PPV sera de huit rounds entre Jared “The Real Big Baby” Anderson (9-0, 9 KO) contre l’invaincu Vladimir Tereshkin (22-0-1, 12 KO).