Fury’s Covid positive reporte sa trilogie avec Wilder

La trilogie entre Tyson Fury (30-01, 21 KO) et Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) n’aura pas lieu le 24 juillet (à la T-Mobile Arena de Las Vegas). L’Anglais et deux membres de son équipe, comme le rapporte le journaliste Dan Rafael, ont été testés positifs au coronavirus. Il est évident que le combat ne peut pas avoir lieu à une date, mais pour l’instant ni Top Rank (promoteur du champion WBC) ni PBC (société qui représente l’américain) ne se sont prononcés. Ils ont mis trop de temps à admettre l’évidence, d’autant plus que ce vendredi le World Boxing Council a annoncé que le combat avait été reporté.

Le combat devrait avoir lieu avant le 15 septembre 2021, qui était le délai fixé par le juge arbitral auquel Wilder s’est rendu lorsqu’il a compris qu’une rupture de contrat avait été commise par l’Anglais. Maintenant, tout indique qu’il s’agit d’un cas de force majeure, personne ne lui en voudra car il dure plus longtemps que prévu. Il faut rappeler que Fury avait déjà programmé son combat contre Anthony Joshua pour septembre en Arabie Saoudite, mais la sentence a tout gâché. Fury avait la possibilité d’un accord économique avec Wilder afin qu’il se retire, mais ni les Anglais ne voulaient payer ni les Américains n’ont cherché cette voie.

Quant aux dates libres, il y a plusieurs options. Septembre a été répandu en premier, un mois complexe. Le 4 septembre il n’y a pas de gros combats, mais peut-être que cela pourrait être quelque chose de proche de Spence vs Pacquiao, le 11 le retour de Oscar de la hoya (exposition) et le 18 septembre serait la date choisie pour le Canelo vs PlanteMême si les jours continuent de passer et que rien n’est confirmé. En outre, Le 25 septembre serait le jour provisoire de Joshua contre Usyk. Dans les dernières heures, la date qui entre en vigueur est le 9 octobre (Transmis par Mike Coppinger d’ESPN). Cela laisserait le temps aux Anglais de récupérer, ce n’est pas un mois avec autant d’événement et Fox et ESPN (télévisions qui donneront le combat sur PPV) pourront promouvoir le combat dans les premiers jours de la NFL, un ligue qui commence le 10 septembre.