Fuse lève plus de 100 millions de dollars, ajoute Brendan Wales, vétérinaire technique de Bay Area, en tant que troisième partenaire fondateur

Brendan Wales.

Les nouvelles: Brendan Wales, un investisseur de démarrage technologique de longue date dans la région de la baie, a rejoint la société de capital-risque basée à Seattle, Fuse Venture Partners, en tant que troisième associé général fondateur. Fuse a également levé près de 120 millions de dollars pour son premier fonds.

Fond de fusible: L’entreprise a été lancée l’année dernière en tant que spin-off d’Ignition Partners. Le Pays de Galles rejoindra les anciens collègues d’Ignition Kellan Carter et Cameron Borumand en tant que partenaires généraux fondateurs. Parmi les autres membres de l’équipe figurent John Connors, associé directeur de longue date d’Ignition, et la star des Seattle Seahawks Bobby Wagner, ainsi que Satbir Khanuja et Sara Lindquist.

Pourquoi Fuse? Le Pays de Galles a déclaré qu’il avait déménagé sa famille à Seattle «pour aider à bâtir une société d’investissement technologique durable». Le diplômé de l’Université de Géorgie a auparavant passé neuf ans au sein de la société d’investissement mondiale e.ventures.

Bien que l’écosystème de démarrage de Seattle soit pâle par rapport à la Silicon Valley – de la création d’entreprise aux dollars de capital-risque disponibles – le Pays de Galles voit de grandes opportunités.

«Le fait d’avoir un bassin plus petit – quoique à croissance rapide – permet à Fuse de devenir plus ancré dans l’écosystème», a-t-il déclaré. «Bien que l’on puisse y parvenir dans la région de la baie, cela demande plus de temps et de capital.»

Pourquoi Seattle? «Du point de vue de la qualité de vie, ma famille a été attirée par le contexte géographique diversifié et la culture terre-à-terre mais ambitieuse et entrepreneuriale qui est omniprésente ici», a déclaré le Pays de Galles.

Argent frais: Deux nouveaux dépôts auprès de la SEC montrent que Fuse a levé au moins plus de 118 millions de dollars pour son premier fonds. Carter a refusé de commenter les détails de la collecte de fonds.

Et après? Fuse se concentre sur les investissements logiciels B2B dans le nord-ouest du Pacifique. Le Pays de Galles a déclaré qu’il était optimiste à propos des startups créant des outils de développement, des logiciels open source, des marchés et des logiciels d’entreprise pour PME. Il a dirigé un investissement récent pour Fuse in Dendron, une start-up de prise de notes basée à Seattle qui vient de terminer ses études à Y Combinator.

«Alors que nous cherchons à stimuler l’innovation technologique dans l’écosystème sous-financé de Seattle, l’expérience de Brendan dans le soutien et la création d’entreprises technologiques à forte croissance est non seulement une aubaine pour FUSE, mais aussi pour l’innovation dans le nord-ouest du Pacifique», a déclaré Carter dans un communiqué.

Aller plus loin: Les investisseurs d’Ignition Partners créent une nouvelle société de Seattle Fuse avec la star du football des Seahawks, Bobby Wagner

Note de l’éditeur: cette histoire et le titre ont été mis à jour avec des détails sur le fonds de Fuse.