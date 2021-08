Fuse Network et ICHI s’associent pour doter toute communauté ou entreprise de son propre Stablecoin ⋆ Crypto new media

Les communautés Fuse Network peuvent désormais créer facilement des pièces stables alimentées par leur propre devise native pour des paiements fiables, de meilleures remises et des incitations. Fuse se joint à d’autres projets DeFi de premier plan, notamment 1inch Network et Filecoin, pour lancer leurs propres pièces stables internes avec ICHI.

Fuse Network, la principale infrastructure blockchain permettant des paiements mobiles faciles, annonce un nouveau partenariat avec ICHI pour permettre à toute communauté de contrôler pleinement son propre argent.

Fuse est utilisé par plus de 1 200 entreprises et communautés à travers le monde pour créer facilement des portefeuilles personnalisés, des services de paiement, des programmes de fidélité et tout autre système financier décentralisé. Le nouveau partenariat avec ICHI s’appuie sur cette vision en permettant désormais à toute communauté du réseau Fuse de créer son propre stablecoin d’une valeur d’exactement 1 USD, soutenu de manière unique par l’USDC et le jeton natif de cette communauté.

Les Stablecoins sont devenus un outil indispensable pour rendre les crypto-monnaies adaptées aux paiements, mais les options existantes comportent toutes des compromis. Les pièces stables populaires comme USDC et Tether s’appuient sur des émetteurs centralisés et retirent de la valeur d’autres crypto-monnaies qui doivent être vendues en pièces de monnaie (un peu comme la vente d’une action diminue la valeur de cette action). Les stablecoins automatisés basés sur des contrats intelligents, comme le DAI, obligent l’utilisateur à payer trop cher pour la valeur du stablecoin qu’il reçoit.

Le protocole révolutionnaire d’ICHI, entièrement audité par Quantstamp, résout ces problèmes. Les pièces stables créées via ICHI – connues sous le nom de « oneTokens » – sont efficaces en termes de capital, indexées sur le dollar américain et trop garanties par un mélange de pièces fiduciaires et de jetons rares natifs de la communauté, ramenant de la valeur à la communauté. Les pièces stables développées à l’aide d’ICHI permettent également aux communautés et aux entreprises d’offrir de meilleures remises, récompenses et incitations à leurs clients. Cela est possible grâce à la mise en place d’une trésorerie régie par la communauté qui peut être investie pour générer un rendement et garantir que chaque pièce stable est surdimensionnée.

Ce partenariat intervient après le lancement réussi de ICHI stablecoins pour les communautés Filecoin et 1inch Network afin de permettre des transactions décentralisées peer-to-peer. Plus de 3,5 millions de dollars de pièces stables oneFIL et one1INCH ont déjà été frappées au cours des dernières semaines.

Mark Smargon, PDG de Fuse Network, a déclaré :

« La mise en œuvre du protocole d’ICHI permettra à Fuse Network d’accélérer notre mission de mettre de l’argent véritablement démocratisé et sans frontières entre les mains de millions de personnes. L’usine de stablecoin décentralisée et facile à utiliser d’ICHI complète parfaitement notre bac à sable d’outils existant pour fournir à toute entreprise ou communauté les outils nécessaires pour utiliser son propre argent mobile.

Bryan Gross, ancien chef de produit principal d’IBM Blockchain qui sert maintenant d’intendant ICHI, a déclaré :

« Notre partenariat avec Fuse Network renforcera notre mission commune de donner à chacun une liberté totale sur la façon dont il dépense, investit, épargne et utilise autrement son argent. Ce partenariat fournira les éléments de base dont toute communauté a besoin pour exploiter ses propres économies véritablement décentralisées, durables et évolutives. »

Pour lancer le partenariat, un nouveau stablecoin pour la communauté Fuse Network appelé oneFUSE a été créé. oneFUSE remplacera éventuellement fUSD, le stablecoin existant de Fuse. Alors que fUSD est entièrement soutenu par l’USDC, ce qui nécessite la vente de jetons FUSE, oneFUSE nécessite un mélange d’USDC et de jeton FUSE, gardant plus de valeur verrouillée dans le réseau Fuse.

Au cours des premières semaines, plus de 600 000 $ en jetons oneFUSE ont déjà été émis. Pour en savoir plus sur la frappe de oneFUSE, vous pouvez suivre le tutoriel disponible ici.

Apprenez-en plus en visitant le site Web d’ICHI, Medium, Twitter ou Telegram. Si vous êtes un développeur, visitez la documentation ICHI ou rejoignez Discord.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie