Fusée chinoise: craint que des débris spatiaux de 21 tonnes tombent sur Terre lors d’une rentrée incontrôlée | Monde | Nouvelles

Le Long March 5B a décollé jeudi avec le module central de Tianhe dans le cadre de la mission de Pékin de construire sa première station spatiale permanente. Il s’agit de la première étape sur 11 missions de construction de la station, qui sera dirigée par un équipage de trois personnes.

La fusée, qui mesure 30 mètres de long et équivaut à peu près à la longueur d’un terrain de basket, deviendra désormais l’un des plus gros lanceurs à faire une entrée incontrôlée en rentrant à terre, selon SpaceNews.com.

Il devrait atterrir au cours de la semaine prochaine – bien que sa destination finale soit impossible à juger.

Le corps de la fusée, voyageant à grande vitesse, tourne autour de la Terre environ toutes les 90 minutes – ce qui signifie que son point d’entrée pourrait être sur un certain nombre de continents différents.

Son inclinaison orbitale de 41,5 degrés signifie que la fusée se déplace juste au nord de New York, Madrid et Pékin. Il circule aussi loin au sud que le sud du Chili et Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande.

Le résultat le plus probable est l’atterrissage de débris brûlés dans l’océan, qui couvre 70% de la planète – ou une zone inhabitée.

Mais «le risque demeure de dommages aux personnes ou aux biens», note Space News.

Le Tianhe, ou module «Heavenly Harmony», a été propulsé en orbite par une fusée Long March 5B depuis le centre de lancement de Wenchang sur l’île méridionale de Hainan le 29 avril.

Pékin prévoit encore 10 lancements pour envoyer deux modules supplémentaires, quatre envois de marchandises et quatre missions avec des équipages.

LIRE LA SUITE: Avertissement sévère des astronomes – débris spatiaux et satellites RUINANT le ciel

Parallèlement à un graphique d’autres débris, il a écrit: «L’intrigue de décomposition d’aujourd’hui pour les objets Tianhe.

«L’apogée de la scène principale continue de descendre lentement.

“Aucune nouvelle donnée aujourd’hui sur Tianhe lui-même, ce qui pourrait indiquer qu’il a fait une brûlure en orbite et que le suivi l’a perdu pour l’instant.”

M. McDowell a déclaré à propos de sa taille: “Pour résumer: celui-ci est plus grand que tout ce qui est récent, mais pas aussi grand que Skylab et ses semblables à l’époque.”