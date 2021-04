Fusil de chasse confisqué par la police ⋆ 10z viral

Fusils AR-15 en vente au salon d’armes à feu Guntoberfest à Oaks, Pennsylvanie, le 6 octobre 2017

(Joshua Roberts / .)

L’ancien employé de FedEx qui a tué par balle huit travailleurs dans une installation de l’entreprise à Indianapolis jeudi a légalement acheté deux fusils semi-automatiques des mois après que la police a confisqué son fusil de chasse, a annoncé samedi le département de la police métropolitaine d’Indianapolis.

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a retracé les fusils utilisés dans l’attaque et a découvert que le tireur les avait achetés en juillet et septembre 2020. Le chef de l’IMPD, Randal Taylor, et le FBI ont confirmé que la police avait confisqué un fusil de chasse au tireur en mars 2020, après que la mère du tireur ait appelé la police craignant que son fils ne tente de «se suicider par un flic».

Cependant, le chef Taylor a déclaré que le fait que le tireur ait pu «acheter légalement une arme beaucoup plus puissante qu’un fusil de chasse» indiquait qu’aucune décision n’avait été prise pour activer la loi du «drapeau rouge» de l’Indiana dans cette affaire. La loi du drapeau rouge de l’Indiana permet à l’État d’empêcher une personne d’acheter des armes si la personne «présente un risque imminent» pour elle-même ou pour autrui.

On ne sait pas si une décision d’alerte a été poursuivie à la suite de l’incident de mars 2020. Le bureau du procureur du comté de Marion n’a pas répondu à une demande de commentaire du New York Times.

Huit personnes ont été tuées lors de la fusillade de jeudi avant que l’attaquant ne se suicide. La famille du tireur a publié samedi une déclaration affirmant qu’elle était «dévastée» par l’attaque.

«Nous sommes dévastés par les pertes en vies humaines causées par [his] Actions; grâce à l’amour de sa famille, nous avons essayé de lui apporter l’aide dont il avait besoin. Nos excuses les plus sincères et les plus sincères vont aux victimes de cette tragédie insensée », a déclaré la famille.

