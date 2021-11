Alec Baldwin a engagé l’avocat Aaron S. Dyer du cabinet d’avocats new-yorkais Pillsbury Winthrop Shaw Pittman après avoir été la cible de plusieurs poursuites pour son implication dans le tournage de « Rust », a confirmé Fox News Digital.

La nouvelle survient après que Baldwin a été la cible de poursuites intentées par le superviseur du scénario Mamie Mitchell et le gaffer Serge Svetnoy.

Alec Baldwin a engagé un avocat après avoir été victime de plusieurs poursuites pour son implication dans la fusillade mortelle sur le tournage de « Rust ». (Fox News numérique)

Baldwin s’est vu remettre un revolver Colt par le réalisateur adjoint Dave Halls alors qu’il répétait une scène pour le western indépendant le 21 octobre. Baldwin a tiré avec le pistolet, qui était chargé d’une balle réelle qui s’est déchargée, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Mitchell prétend avoir été agressée, avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle et avoir délibérément infligé des dommages dans son procès.

ALEC BALDWIN ACCUSE D’AVOIR JOUÉ « RUSSIAN ROULETTE » SUR « RUST » SET DE GLORIA ALLRED ALORS QU’ELLE ANNONCE UN NOUVEAU POURSUITE

Baldwin a tiré et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins alors qu’il répétait une scène pour le film. (Photo de Sonia Moskowitz/.)

Le procès a affirmé que Baldwin « intentionnellement, sans motif valable ni excuse, avait armé et tiré une arme à feu chargée » même si la scène à venir « n’appelait pas à l’armement et au tir d’une arme à feu ». Le procès a également affirmé que Baldwin avait pointé et tiré l’arme sur Hutchins, Joel Souza et Mitchell, même si cela était contraire au protocole.

Le procès de Svetnoy a également noté que Baldwin était seulement censé avoir pointé l’arme sur la caméra et personne d’autre. Svetnoy a affirmé que Baldwin « avait le devoir » envers le gaffer et les autres membres d’équipage de manipuler le pistolet comme il le ferait avec une arme chargée.

Il a affirmé avoir été touché par des « matériaux de décharge » et « avoir subi des blessures, y compris une grave détresse émotionnelle, en conséquence directe et immédiate de l’incident ».

Le mari de Hutchins a récemment partagé une photo de la pierre tombale du directeur de la photographie alors que la famille préparait une cérémonie privée pour honorer sa mémoire.

Le scénariste Mamie Mitchell et le gaffer Serge Svetnoy ont tous deux déposé des poursuites contre Baldwin, les producteurs et d’autres. (Sven Doornlkaat/Backgrid pour Fox News Digital)

« Halyna était l’amour de ma vie, et notre perte d’elle a dévasté les rêves de notre famille. Nous ressentons le silence de sa disparition à jamais comme une immobilité suffocante dans notre maison », a déclaré Matt Hutchins dans un communiqué obtenu par Fox News Digital.

« Notre amour et notre adoration pour elle grandissent au fur et à mesure que nous racontons son histoire, et nous espérons que son travail pourra inspirer les cinéastes et les conteurs du monde entier. Nous remercions les nombreux généreux donateurs qui ont été si attentionnés en cette période de perte. »