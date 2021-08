Fusillade à Liverpool: la police a verrouillé les routes après qu’un tireur a ouvert le feu devant une rangée de magasins | Royaume-Uni | Nouvelles

Vers 21h45 lundi, des coups de feu ont été tirés dans les magasins Longview, sur Hillside Road, à Liverpool. Dans un communiqué, la police de Merseyside a déclaré que Hillside Road était fermée dans les deux sens pendant que la police poursuivait l’enquête.

Des preuves ont été trouvées pour confirmer que des coups de feu ont été tirés, mais des enquêtes sont toujours en cours pour confirmer si quelqu’un a été blessé.

À 8 heures du matin, la police du Merseyside a bouclé d’autres routes dans les régions alors que les enquêtes se poursuivent.

Lyme Grove, derrière Longview Shops sur Hillside Road, est également fermée par la police.

Trois voitures de police ont été repérées sur Lyme Grove ce matin pendant que les détectives poursuivent l’enquête.

Un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré : « Nous demandons des informations après que des coups de feu ont été tirés à Huyton ce soir, lundi 16 août.

« Vers 21 h 45, des officiers armés ont été appelés à Hillside Road pour des informations faisant état de coups de feu tirés à proximité des magasins de Longview.

« Des preuves ont été trouvées pour confirmer que des coups de feu ont été tirés, et des enquêtes sont en cours pour confirmer si quelqu’un a été blessé.

“Les enquêtes de porte à porte, de vidéosurveillance et de témoins se poursuivent sur les lieux et les agents resteront dans la région pour parler à la communauté et recueillir des informations.”

L’inspecteur en chef Geoff Stewart a également appelé des témoins à se manifester.

Il a déclaré: “Ce sont les premières étapes d’une enquête, au cours desquelles il est établi exactement ce qui s’est passé ce soir, et préserve toute preuve. Si vous étiez dans la région, de passage ou habitez sur place, vous pourriez être en mesure d’aider.

“Vos images de vidéosurveillance, de dashcam, de sonnette peuvent nous offrir des opportunités de trouver les responsables et de les retirer rapidement, ainsi que leur arme, de la rue.

“Si vous avez entendu ou vu quelqu’un de suspect dans la région ce soir, ou des véhicules roulant à grande vitesse vers 21h45, vérifiez tous les appareils qui pourraient capturer ce détail.

“Lorsque les communautés sont fortes et transmettent des informations, à nous ou via d’autres canaux, nous pouvons rendre ces lieux de vie et de travail plus sûrs, et veiller à ce que ceux qui mettraient le public en danger soient mis derrière les barreaux.

« La criminalité par arme à feu dans le Merseyside a considérablement diminué au cours des dernières années, en grande partie grâce aux personnes prêtes à nous parler, directement ou de manière anonyme.

“Quelle que soit la manière dont vous choisissez de nous le dire, veuillez vous manifester.”