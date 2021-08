Fusillade à Plymouth: Veillée en larmes alors que la communauté dit au revoir – “Nous allons nous en sortir” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des centaines de personnes en deuil se sont réunies pour déposer des bougies et des fleurs à North Down Crescent à Keyham vendredi soir. Beaucoup se sont rassemblés là où l’incident a eu lieu alors qu’il faisait encore jour pour rendre hommage.

Des gens ont été vus en larmes laissant des hommages aux victimes, y compris des notes manuscrites personnelles.

“Nous ne pouvons rien faire à propos de ce qui s’est passé”, a déclaré une voix s’adressant à la foule, selon PA.

Parmi les victimes figurait Maxine, la mère de Davison, 51 ans, également connue sous le nom de Maxine Chapman.

Le tireur de 22 ans l’a tuée dans une maison de Biddick Drive.

LIRE LA SUITE: Jake Davison a fait rétablir son permis d’armes à feu par la police des semaines auparavant

Une minute de silence sera observée à Plymouth lundi.

Luke Pollard, député de Plymouth Sutton et Devonport, a tweeté des images des noms des victimes et de la veillée.

“Notre communauté s’est réunie pour se souvenir des victimes de la fusillade à #keyham”, a-t-il écrit.

“La journée écoulée a été l’une des plus difficiles pour moi personnellement et pour notre ville dont je me souvienne.

“Nous allons surmonter cela, et nous le ferons ensemble #plymouth.”