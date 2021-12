Fusillade dans une école d’Oxford: le surintendant Tim Throne retarde sa retraite au milieu d’une tragédie

Détroit, Michigan – Le surintendant du district scolaire de la communauté d’Oxford, Tim Thorne, a retardé mardi sa retraite au milieu des retombées de la fusillade du 30 novembre qui a fait quatre morts et sept autres élèves, dont un enseignant, blessés.

Son dernier jour était prévu pour le 21 janvier 2022, mais il a depuis reporté sa retraite à une date inconnue.

« Comme beaucoup de nos administrateurs, membres du personnel et familles, j’ai été totalement consumé par cette tragédie. De plus, beaucoup de nos familles et membres du personnel m’ont naturellement interrogé sur l’état de ma retraite », a écrit Thorne dans une lettre au communauté scolaire.

Garez-vous sur la rue S. Washington à Oxford, Michigan (Audrey Conklin de Fox News)

Il a poursuivi: « Essayer de soutenir nos familles, notre personnel et les membres de la communauté pendant leur deuil, ainsi que de soutenir le retour à l’école en toute sécurité et lentement, a été ma mission en tant que surintendant. Je tiens à remercier notre communauté et notre personnel de s’être mobilisés tout au long de cette épreuve difficile. Nous avons également apprécié le soutien, les prières et les encouragements des personnes d’Oxford, de notre État et du monde entier.

Le surintendant a ajouté qu’il restait « uniquement concentré sur la réponse à cette tragédie » et qu’il s’engageait à veiller à ce que « les étudiants, les familles et le personnel soient pleinement soutenus pendant cette période difficile pour notre communauté ».

« Ce n’est tout simplement pas le bon moment pour moi de partir », a-t-il déclaré. Le surintendant aidera à faciliter une « transition en douceur » et donnera au conseil scolaire d’Oxford plus de temps pour « terminer sa recherche de surintendant » au fur et à mesure que la communauté guérit.

Les gens assistent à une veillée au centre-ville pour honorer les personnes tuées et blessées lors de la récente fusillade au lycée d’Oxford le 3 décembre 2021 à Oxford, Michigan. (Photo de Scott Olson/.) (.)

Thorne est l’un des nombreux accusés dans une action en justice déposée par l’avocat Geoffrey Fieger la semaine dernière au nom de deux parents de filles victimes de la tragédie, des parents qui accusent le district scolaire de mettre en danger les élèves avant la fusillade. L’avocat du district scolaire, Timothy Mullins, a déposé mardi une requête en rejet de l’action en justice, citant un plaignant dont il allègue que Fieger a mal nommé dans la plainte.

Le suspect d’une fusillade dans une école, Ethan Crumbley, est accusé d’avoir tué par balle quatre étudiants le 30 novembre, dont Tate Myre, 16 ans, Hana St. Juliana, 14 ans, Madisyn Baldwin, 17 ans, et 15 ans. Justin Shilling.

Les plaignants dans le procès contre Thorne, le directeur Steve Wold et d’autres chefs d’établissement allèguent que le district scolaire de la communauté d’Oxford et ses employés « ont encouragé l’incident spécifique d’inconduite et/ou y ont directement participé en n’expulsant pas, en ne disciplinant pas et en assurant une supervision appropriée pour Ethan Crumbley, et/ou informant les autorités policières des plans violents de Crumbley. »

Ethan Crumbley, 15 ans, aurait abattu quatre étudiants et blessé sept autres au lycée d’Oxford. (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

« Avant l’incident du 30 novembre 2021, Ethan Crumbley a publié des comptes à rebours et des menaces de lésions corporelles, y compris la mort, sur ses comptes de médias sociaux, mettant en garde contre les tendances violentes et l’idéologie meurtrière avant de venir à l’école avec l’arme de poing et des munitions pour perpétuer le massacre », indique le procès.

Crumbley aurait posté cette déclaration sur son compte Twitter la veille de la fusillade, selon le procès : « Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. A demain Oxford. »

La procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a révélé plus tôt ce mois-ci que les responsables de l’école avaient rencontré Crumbley et ses parents pour discuter des dessins violents quelques heures seulement avant le déchaînement meurtrier. Le suspect de 15 ans a réussi à les convaincre lors de la réunion que les dessins concernés étaient pour un « jeu vidéo ». Ses parents ont « catégoriquement refusé » de ramener leur fils à la maison.

La procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, s’adresse aux médias dans son bureau, vendredi à Pontiac, Michigan (AP Photo/Carlos Osorio)

« Le matin du 30 novembre, un enseignant a observé des dessins et des déclarations écrites détaillés dans les médias, que l’enseignant a signalés aux conseillers scolaires et au doyen des élèves », a écrit le directeur des écoles communautaires d’Oxford, Tim Thorne, dans une lettre envoyée. à la communauté du lycée d’Oxford. « L’élève a été immédiatement retiré de la classe et amené au bureau du conseiller d’orientation où il a affirmé que le dessin faisait partie d’un jeu vidéo qu’il concevait et a informé les conseillers qu’il prévoyait de faire carrière dans la conception de jeux vidéo. »

« A aucun moment, les conseillers n’ont pensé que l’élève pourrait nuire à autrui en raison de son comportement, de ses réponses et de son comportement, qui semblaient calmes », a ajouté Thorne. « De plus, malgré les reportages des médias, le fait que l’arme soit ou non dans son sac à dos n’a pas été confirmé à notre connaissance par les forces de l’ordre ni par notre enquête pour le moment. »

Un tiers enquêtera sur la façon dont l’école a traité Crumbley avant la fusillade. Le district scolaire a rejeté la demande du procureur de district de mener une enquête indépendante sur l’affaire.

Emma Colton de Fox News a contribué à ce rapport.