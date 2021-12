Fusillade dans une école du Michigan: la mère d’Ethan Crumbley lui a envoyé un texto « ne le fais pas », disent les procureurs

La mère du tireur présumé du lycée du Michigan, Ethan Crumbley, lui a envoyé un texto « Ne le fais pas » alors qu’il déclenchait une salve de coups de feu, tuant quatre étudiants et en blessant plusieurs autres, dont un enseignant, ont annoncé vendredi les procureurs.

La révélation est intervenue alors que les autorités inculpaient les parents de l’adolescent – ​​James et Jennifer Crumbley – de quatre chefs chacun d’homicide involontaire en lien avec la fusillade de mardi au lycée d’Oxford. Le couple reste en fuite et un « Be on the Lookout » (BOLO) a été délivré. Leurs avocats ont déclaré à Fox News qu’ils retournaient dans la région pour leur mise en accusation.

La procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a expliqué le raisonnement pour inculper les parents lors d’une conférence de presse vendredi où elle a révélé les moments effrayants alors que des coups de feu retentissaient.

SUSPECT ETHAN CRUMBLEY DE TIR À L’ÉCOLE DU MICHIGAN ACCUSÉ DE TERRORISME ET DE MEURTRE : « PAS SEULEMENT UN ACTE IMPULSIF »

Ethan Crumbley, 15 ans, aurait abattu quatre étudiants et blessé sept autres au lycée d’Oxford. (Bureau du shérif du comté d’Oakland) (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

Quelques minutes après que Crumbley serait sorti d’une salle de bain et aurait ouvert le feu dans le couloir de l’école, sa mère lui a envoyé un texto : Ethan ne le fais pas », a déclaré McDonald, citant le témoignage du lieutenant Tim Willis du comté d’Oakland lors d’une audience devant le tribunal.

Un jour avant l’attaque, elle lui a envoyé un texto après qu’il a été surpris à l’école en train de chercher des munitions en ligne sur son téléphone portable.

« LOL, je ne suis pas folle, il faut apprendre à ne pas se faire prendre », aurait-elle écrit à son fils.

L’arme qui aurait été utilisée par l’adolescent de 15 ans a été achetée le 26 novembre par son père dans un magasin d’armes local, a déclaré McDonald. L’adolescent a par la suite publié des images de l’arme sur les réseaux sociaux avec la légende : « Je viens d’avoir ma nouvelle beauté aujourd’hui [heart emoji] sig sauer 9mm à toutes les questions auxquelles je répondrai », a-t-elle déclaré.

James et Jennifer Crumbley (Bureau du shérif du comté d’Oakland) (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

Jennifer Crumbley a également posté sur les réseaux sociaux, « la fête des mères et des fils teste son nouveau cadeau de Noël ».

Le matin de la fusillade, un enseignant a remarqué une note sur le bureau de Crumbley avec des dessins d’une arme à feu, d’une balle et d’une personne en train de se faire tirer dessus, a révélé McDonald aux journalistes.

Les deux parents ont rencontré leur fils et les chefs d’établissement mardi matin et sont partis pendant que Crumbley retournait en classe. Il a ensuite tiré au moins 30 coups dans le couloir de l’école. Il fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont quatre chefs de meurtre au premier degré.

Une recherche de James et Jennifer Crumbley était en cours vendredi après l’émission d’une alerte « soyez à l’affût » dans tout l’État. Le US Marshals Service travaillait avec le bureau du shérif du comté d’Oakland pour les trouver, a indiqué l’agence.

James, à gauche, et Jennifer Crumbley sont présentés lors de la mise en accusation vidéo de leur fils, Ethan Crumbley à Rochester Hills, Michigan, le mercredi 1er décembre 2021. Un procureur a déposé des accusations d’homicide involontaire le vendredi 3 décembre 20201 contre le Crumbleys dont le fils de 15 ans est accusé d’avoir tué quatre étudiants dans un lycée du Michigan. (

« Les Crumbley ont quitté la ville la nuit de la tragique fusillade pour leur propre sécurité. Ils retournent dans la région pour être traduits en justice. Ils ne fuient pas les forces de l’ordre malgré les récents commentaires dans les médias », ont déclaré à Fox les avocats Shannon Smith et Mariell Lehman. Nouvelles.