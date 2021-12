Fusillade dans une école du Michigan: la perte de la famille de la victime Justin Shilling laisse un «trou béant»

Les parents du suspect d’une fusillade à Oxford pourraient être inculpés

L’ancien procureur fédéral Brett Tolman s’inquiète de l’inculpation des parents d’Ethan Crumbley, 15 ans, pour la fusillade qui a fait quatre morts et sept blessés. Il intervient également au début du procès de Jussie Smollett.

La famille de l’une des victimes tuées par un tireur dans une école à Oxford, dans le Michigan, a publié vendredi une déclaration disant que la tragédie avait laissé un « trou béant » dans leur famille.

« Nos cœurs sont brisés et pourtant vont toujours aux autres familles qui subissent cette même perte au même moment et qui dépasse l’imagination, rien qu’aucune famille ne devrait avoir à endurer », la famille de Justin Shilling, 17 ans, qui était l’une des quatre personnes tuées dans une fusillade dans une école à Oxford High School dans le Michigan cette semaine, a déclaré dans un communiqué.

Un panneau dans le parc Centennial montre son soutien aux étudiants et au personnel tués et blessés lors de la fusillade du 30 novembre à l’école secondaire d’Oxford le 2 décembre 2021 à Oxford, Michigan. (Scott Olson/.)

MICHIGAN HONORERA LES VICTIMES DE TIR D’OXFORD HIGH SCHOOL AU CHAMPIONNAT BIG TEN

« La perte de Justin laisse un tel trou béant dans notre famille que nous ne pouvons pas concevoir la vie sans lui », a ajouté la famille. « Son potentiel était illimité dans la vie et pourtant dans la mort, il continue de se donner en tant que donneur d’organes. Nous pensons que le monde ne peut pas avoir trop de Justin. »

Tate Myre et Madisyn Bladwin, 17 ans, ont également été tuées dans la fusillade, ainsi que Hanna St. Juliana, 14 ans.

TIR À L’ÉCOLE DU MICHIGAN : LA MÈRE D’ETHAN CRUMBEY LUI A ENVOYÉ UN TEXTE » NE LE FAIS PAS « , DISENT LES PROCUREURS

Ethan Crumbley, 15 ans, aurait abattu quatre étudiants et blessé sept autres au lycée d’Oxford. Sa mère lui aurait envoyé un texto « Ethan ne le fais pas » pendant la fusillade, ont déclaré les procureurs. (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

Ethan Crumbley, le suspect de 15 ans accusé d’avoir ouvert le feu dans le lycée, a plaidé non coupable mercredi à un chef de terrorisme causant la mort, quatre chefs de meurtre au premier degré, sept chefs de voies de fait avec intention de tuer, et 12 chefs d’accusation de possession d’arme à feu dans la perpétration d’un crime.

Le étudiant en deuxième année, qui est inculpé en tant qu’adulte, aurait tiré plus de 30 balles dans les couloirs du lycée d’Oxford mardi peu avant 13h00, tuant quatre élèves et en blessant sept autres, dont un enseignant.

James et Jennifer Crumbley (Bureau du shérif du comté d’Oakland) (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

De plus, les autorités ont annoncé que les parents de Crumbley, James et Jennifer Crumbley, font chacun face à quatre chefs d’accusation d’homicide involontaire.

« Alors que le tireur était celui qui est entré dans le lycée et a appuyé sur la gâchette, il y a d’autres personnes qui ont contribué aux événements du 30 novembre et j’ai l’intention de les tenir également responsables », a déclaré la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, aux journalistes lors une conférence de presse. « Il est impératif d’empêcher que cela ne se reproduise. Aucun autre parent ou communauté ne devrait avoir à vivre ce cauchemar. »

Il a été rapporté vendredi qu’après que le bureau du shérif du comté d’Oakland a été informé par la procureure Karen McDonald qu’elle allait porter des accusations contre les parents vendredi, les députés ont décidé » d’arrêter les parents « , mais leur avocat a déclaré aux autorités qu’ils » ne répondent plus maintenant « , a déclaré vendredi le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, à « The Story » de Fox News.

« Notre équipe de détectives et d’appréhension de fugitifs et le US Marshal Service et le FBI – nous sommes tous à leur recherche », a déclaré Bouchard après que la police a émis une « alerte BOLO » peu après 13 heures CT pour essayer de déterminer où se trouve les parents. « Je suis convaincu que nous allons trouver ces deux-là. »

Emma Colton et Louis Casiano de Fox News ont contribué à ce rapport