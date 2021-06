Fusillade policière : un homme décède alors que des policiers ouvrent le feu après avoir trouvé un enfant blessé à Milton Keynes | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police de Thames Valley (TVP) a déclaré dans un communiqué que des agents avaient été appelés à une adresse à Denmead, Two Mile Ash, vers 9h40 hier et avaient fait une entrée forcée après avoir agi sur les informations d’un témoin. À l’intérieur, ils ont trouvé un homme dans la trentaine dont la mort a été confirmée plus tard, ainsi que l’enfant, qui a été grièvement blessé.

Ils ont également localisé un homme dans la vingtaine, la force disant qu’il était entendu que les officiers avaient déployé un Taser avant que des coups de feu ne soient tirés sur l’homme.

L’homme a ensuite eu besoin de premiers soins et de soins de la part des ambulanciers, mais a été déclaré mort sur les lieux, a déclaré TVP.

Le jeune enfant a été transporté à l’hôpital.

La police a déclaré que les plus proches parents des hommes décédés avaient été informés et que les agents étaient susceptibles de rester de garde à l’extérieur de la propriété pendant plusieurs jours.

L’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a confirmé avoir reçu une saisine de TVP et a déclaré que son enquête était “à un stade très précoce et qu’aucune autre information ne peut être fournie pour le moment”.

Le communiqué de l’IOPC a ajouté: “Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cet incident tragique.”

Elle a ajouté : « Les membres de la communauté verront une présence policière accrue.

“Nous demandons à toute personne ayant des préoccupations ou des informations de bien vouloir parler à l’un de nos officiers en uniforme.”

Des voisins dans une rue où un homme a été abattu par la police ont fait part de leur choc face à l’incident “tragique”.

Les habitants de Denmead à Two Mile Ash, Milton Keynes, ont décrit avoir entendu une “forte détonation” et crié après que la police a enfoncé la porte d’une propriété vers 9h40 samedi.

La police de Thames Valley a déclaré que les agents avaient découvert le corps d’un homme dans la trentaine et d’un enfant grièvement blessé à l’intérieur de la maison.

Un homme dans la vingtaine a également été trouvé dans la propriété, et les agents ont utilisé un Taser avant que des coups de feu ne lui soient tirés. L’homme a été déclaré mort sur les lieux.

La résidente Tracey Sherman, 54 ans, a déclaré qu’elle était “choquée” par ce qui s’était passé dans la “zone calme”.

Elle a déclaré: “C’est un quartier calme, normalement rien ne se passe ici.

“Nous nous gardons généralement pour nous-mêmes, mais c’est tellement, tellement triste, et je sais que tout le monde sera choqué qu’une chose aussi tragique se soit produite à notre porte …

“Nous attendons tous maintenant de voir comment va le bébé.

“Beaucoup d’entre nous aimeraient commencer à déposer des fleurs sur les lieux par respect.”

Les membres du public ayant des informations ont été invités à appeler le 101 ou à signaler en ligne en citant la référence 20210626-0652 ou s’ils souhaitent rester anonymes, ils peuvent contacter Crimestoppers au 0800 555 111.