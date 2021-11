Fusillade « Rust »: Alec Baldwin veut des policiers sur les plateaux

Alec Baldwin appelle à un transfert de responsabilité sur les plateaux de tournage en déclarant que les forces de l’ordre devraient être présentes pour surveiller la sécurité des armes.

La star et productrice de « Rust », qui a tiré le Colt .45 qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza, continue de parler de l’incident tragique du 21 octobre et pense apparemment que la police serait plus équipée que les accessoiristes. ou des armuriers pour protéger les acteurs et l’équipe.

« Chaque plateau de tournage/télévision qui utilise des armes à feu, fausses ou non, devrait avoir un officier de police sur le plateau, embauché par la production, pour surveiller spécifiquement la sécurité des armes », a tweeté l’acteur depuis son compte Twitter désormais privé. Il a également republié la directive sur Instagram.

Les maîtres d’accessoires et les armuriers sont généralement les parties responsables de la sécurité des armes.

Dans le cas fatal de « Rust », de nombreux blâmes ont déjà été jetés.

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’était « pas autorisé à faire de commentaires car il s’agit d’une affaire en cours », Baldwin n’est pas resté silencieux depuis l’incident et a doublé sa défense des conditions de travail sur ce plateau.

Vendredi, Baldwin s’est opposé à une affirmation de l’ancien président Trump – avec qui il a fait la satire de « Saturday Night Live » et avec qui il s’est disputé pendant des années – qui suggérait que l’acteur avait intentionnellement tiré sur Hutchins parce qu’il était « troublé » et « volatile ». Cela s’est produit quelques jours seulement après que Baldwin ait réédité la missive d’un membre d’équipage rejetant le récit selon lequel ils étaient « surmenés et entourés de conditions dangereuses et chaotiques ».

L’électricien principal du Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, a accusé publiquement l’armurier recrue Hannah Gutierrez Reed et les producteurs de « négligence » ayant conduit à la mort de Hutchins – arguant qu’« il n’y a aucun moyen pour une femme de 24 ans d’être une professionnelle de l’armurerie . «

Mais l’équipe juridique de Gutierrez Reed a revendiqué un « sabotage », suggérant que quelqu’un avait intentionnellement introduit en contrebande des munitions réelles dans une boîte de balles factices avant que Hutchins ne soit abattu.

Cependant, l’ancien caméraman de « Rust » Lane Luper – l’un de ceux qui auraient quitté le plateau après en avoir eu marre des conditions de travail prétendument dangereuses et déraisonnables – a rejeté cette notion et a déclaré à CNN qu’il s’agissait d’une théorie « dangereuse » et « irresponsable à mettre en place. à la télévision.

Selon la chronologie des événements du Times, Gutierrez Reed est entré dans l’église où ils répétaient une scène de fusillade avec des armes à feu. Elle a effectué un contrôle de sécurité avec le Colt .45 devant le premier assistant réalisateur Dave Halls, qui a dit qu’il pensait avoir vu trois cartouches à l’intérieur du pistolet mais a admis qu’il ne les avait pas vérifiés avant de prendre l’arme dans sa main.

Il a déclaré aux enquêteurs qu' »il aurait dû les vérifier tous, mais ne l’a pas fait et ne se souvenait pas si elle avait fait tourner le tambour », selon un affidavit de mandat de perquisition déposé le 27 octobre par le bureau du shérif du comté de Santa Fe.

Dans une déclaration au New York Post, Halls a déclaré qu’il espérait que « cette tragédie incite l’industrie à réévaluer ses valeurs et ses pratiques pour s’assurer que personne ne soit à nouveau blessé lors du processus créatif ».