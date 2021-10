Fusillade sans pénalité au Texas ? Cinq points de discussion du GP des États-Unis · .

Les pénalités d’unité de puissance ont séparé les prétendants au titre pour les deux dernières courses. Lewis Hamilton et Max Verstappen vont-ils à nouveau se battre ce week-end ?

Voici les points de discussion alors que la F1 se dirige vers le Circuit des Amériques pour le Grand Prix des États-Unis.

Plus d’interférence de pénalité ?

Les prétendants au championnat ont chacun pris de nouvelles pièces de moteur et les pénalités associées au cours des deux dernières manches. Cela les a maintenus largement séparés sur la piste, mais a fait peu de différence dans la situation des points : Verstappen n’a qu’un point d’avance qu’avant ces deux courses.

Maintenant que les pénalités ont été prises au titre, les prétendants au titre disposent d’un stock de pièces de rechange pour le groupe motopropulseur prêt à partir, est-ce que ce sera un thriller sans remplissage à partir de maintenant? C’est certainement ce que Liberty Media espère alors que la F1 se produit devant son marché intérieur vital pour la première fois depuis 2019, à la suite de l’annulation forcée par la pandémie de la course de l’année dernière.

Cependant, le système de pénalités de la F1 pourrait rendre les prétendants au titre plus disposés à prendre d’autres pénalités d’ici la fin de l’année. La première fois qu’un pilote dépasse l’allocation maximale d’éléments du groupe motopropulseur, il écope d’une pénalité de 10 places sur la grille, mais les sanctions ultérieures sont plus clémentes.

« Une deuxième pénalité moteur n’est plus que de cinq places sur la grille maintenant, donc ce n’est nulle part aussi important que la première », a reconnu Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. Mercedes, en particulier, semble souffrir davantage de la dégradation des performances à mesure que ses moteurs vieillissent, ce qui augmente leur incitation à effectuer un autre changement.

On ne pense pas que ce soit la raison des changements de moteur et des pénalités consécutifs de Valtteri Bottas à Monza et Sotchi, qui étaient apparemment liés à la fiabilité. « La fiabilité va jouer un rôle clé », a ajouté Horner. « Il s’agit de faire les bons appels au bon moment et de garder la tête froide, de garder son sang-froid et de bien faire les bases.

Plus de bosses qu’un rodéo

Rapport: les bosses suspectes de Red Bull ont causé une fissure dans l’aile de VerstappenDepuis que le Circuit des Amériques a été gravement inondé en 2015, endommageant certaines de ses structures de drainage, les opérateurs de piste ont mené une bataille annuelle contre les bosses. Les pilotes de Moto GP, qui souffrent davantage des ondulations, étaient particulièrement critiques à l’égard de la surface lorsqu’ils ont visité la piste il y a quelques semaines.

Il n’y a pas grand-chose que les propriétaires de pistes puissent faire dans ce court délai, à part tenter d’écraser les pires bosses. On pense que la surface a contribué aux problèmes lors des dernières manches de F1 sur la piste, notamment pour Max Verstappen et Sebastian Vettel en 2019, et les pilotes Williams en 2015. La perspective d’une défaillance induite par la fiabilité sera une pensée particulièrement troublante pour le prétendants au titre.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

La F1 rentre-t-elle à la maison ?

Rapport: les États-Unis «maintenant une deuxième course à domicile» pour Williams après le rachat de DoriltonL’influence américaine n’a cessé de croître en Formule 1 depuis son rachat par Liberty Media. En plus de l’équipe existante Haas (dont le schéma de couleurs russe contredit sa propriété américaine), les sociétés américaines Dorilton Capital et MSP Sport Capital sont entrées, la première achetant Williams et la seconde investissant dans McLaren.

Zak Brown, le PDG américain de McLaren Racing, prêtera son ex-Dale Earnhardt 1984 Chevrolet Monte Carlo NASCAR au pilote Daniel Ricciardo pour faire une démonstration sur le circuit. « C’est l’un de mes grands héros », a déclaré Ricciardo, « donc pouvoir conduire une de ses voitures va être un moment surréaliste et un peu un rêve devenu réalité. »

Nouvelles entrées aux États-Unis

Andretti reviendra-t-il en F1 ?Comme . l’a signalé précédemment, une société dirigée par le champion CART Indycar et ancien pilote de F1 Michael Andretti envisagerait de prendre le contrôle de Sauber, qui dirige l’équipe d’Alfa Romeo. D’autres discussions sur le déménagement sont attendues ce week-end, bien qu’une annonce à ce stade soit peu probable.

Si cela se poursuit, Andretti voudra peut-être placer son pilote junior très bien noté Colton Herta dans le championnat, bien qu’il ne dispose actuellement pas des points de superlicence FIA ​​nécessaires. La F1 pourrait-elle avoir deux équipes américaines en plus de deux courses américaines l’année prochaine ?

Tout est plus grand en 2023

La F1 reviendra en Amérique avant la course de l’année prochaine au COTA. La portée américaine de la série continuera de croître avec l’ajout d’un deuxième tour sur un nouveau circuit temporaire à Miami Gardens.

Le nouveau Grand Prix de Miami ne devrait pas mettre en péril l’avenir de l’actuel Grand Prix des États-Unis. Mais cela contribuera à un calendrier record de 23 courses 2022 F1 qui a été une source de préoccupation pour certaines équipes en raison des exigences qu’il imposera à leur personnel. Attendez-vous à en savoir plus à ce sujet ce week-end.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Allez-vous au Grand Prix des États-Unis?

Si vous vous rendez aux États-Unis pour la course de ce week-end, nous voulons avoir de vos nouvelles :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix des États-Unis ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :