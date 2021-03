Fusillades à Atlanta: comment l’histoire des spas et du travail du sexe s’inscrit dans la conversation

Mardi soir, un homme blanc de 21 ans a tué huit personnes dans trois spas de la région métropolitaine d’Atlanta dans un rayon de 48 km. Six des victimes étaient d’origine asiatique. Sept étaient des femmes. Le suspect a affirmé que les meurtres n’étaient pas motivés par la race, mais une attaque contre des lieux pour éliminer sa tentation autour de la pornographie et de la dépendance sexuelle. Dans les minutes et les heures qui ont suivi cette horrible attaque, un débat a émergé à travers le pays: était-ce un crime de haine à motivation raciste? Un acte de violence aléatoire, comme une fusillade de masse? Ou était-ce une attaque contre les travailleuses du sexe?

Les réponses à l’attaque ont été rapides: Dans son tweet En réponse aux événements, l’ancien président Barack Obama a souligné la nécessité de meilleures lois sur la sécurité des armes à feu et a appelé à mettre fin à une montée alarmante de la violence anti-asiatique aux États-Unis. D’autres soulignent les événements comme un attaque contre le travail du sexe, reposant sur des hypothèses – elles-mêmes issues de stéréotypes problématiques – selon lesquelles les femmes des spas offraient nécessairement des services illicites. Un discours a éclaté dans les médias sur la question de savoir si les attaques étaient motivées par le sexe ou la race, ignorant qu’elles étaient alimentées par les deux à la fois.

C’était une fusillade de masse, un acte de violence raciale sexiste alimenté par la misogynie, la xénophobie et le «péril jaune» des temps modernes, ou la peur de l’Asie comme menace pour le monde occidental. Nous devons aborder le fait que la violence armée, la race et le sexe se recoupent ici. Les femmes américaines d’origine asiatique, tant dans l’industrie du sexe qu’à l’extérieur, sont fréquemment victimes de racisme sexualisé. Comme mon collègue sociologue Nancy Wang Yuen a tweeté, « la dépendance et le fétichisme peuvent absolument être raciaux. »

Il ne fait aucun doute que le mythe du «péril jaune» est bien vivant en Amérique aujourd’hui: la haine amplifiée par la rhétorique dangereuse de l’ancien président Trump autour de Covid-19 a attisé ces incendies, ces dernières années ayant vu un pic alarmant de crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique à travers la nation. Il fait suite aux inquiétudes américaines concernant l’essor économique rapide de la Chine et la domination déclinante des États-Unis dans le monde, fournissant un bouc émissaire commode pour les frustrations de nombreux Américains.

Mais en creusant plus profondément, il est nécessaire de décortiquer la discrimination à laquelle sont confrontées les femmes américaines d’origine asiatique, et en particulier les travailleuses du sexe d’origine asiatique. Le sentiment des immigrés anti-asiatiques est au cœur de la xénophobie américaine, et pour les femmes asiatiques, il est depuis longtemps enraciné dans des associations avec le travail du sexe. La première loi fédérale sur l’immigration, la Page Act de 1875, visait l’exclusion des femmes asiatiques, qui craignaient de se livrer à la prostitution et à la polygamie. Cela a été suivi par la loi d’exclusion chinoise de 1882, qui a effectivement interdit l’immigration de tous les travailleurs chinois.

De nombreuses études existent sur l’industrie du sexe aux États-Unis aujourd’hui, une industrie qui s’étend sur plusieurs villes, de Las Vegas et San Francisco à New York et Atlanta. Selon une étude massive réalisée en 2014 par l’Urban Institute, Atlanta abrite le plus grand commerce du sexe souterrain. Les femmes américaines d’origine asiatique représentent une grande partie de cette activité en tant qu’escortes haut de gamme, call-girls et travailleuses dans les bars et les salons de karaoké, dans les salons de massage et dans les rues. En fait, à Atlanta, l’économie du sexe clandestine est plus importante que les armes à feu et l’économie de la drogue.

Les récits sur les travailleuses du sexe asiatiques peuvent se heurter inconfortablement aux stéréotypes sexualisés. Dans un effort pour vaincre la discrimination aux États-Unis, certains Américains d’origine asiatique épousent le stéréotype de la «minorité modèle» en tant que citoyens polis, respectueux des lois et travailleurs. Pour les femmes américaines d’origine asiatique, les stéréotypes les décrivent comme soumises, dociles, calmes et invisibles d’une part, et comme des objets sexuels de l’autre. L’idée d’un «fétiche asiatique» a longtemps été discutée comme un symptôme malheureux du racisme et de la misogynie auxquels de nombreuses femmes américaines d’origine asiatique sont confrontées. Mais ces stéréotypes n’effacent pas le fait que les travailleuses du sexe asiatiques sont parmi les plus vulnérables aux États-Unis, gagnant leur vie dans l’industrie du sexe sans pratiquement aucune protection juridique pour leur travail.

Alors que les Américains d’origine asiatique parviennent à prospérer aux États-Unis en tant qu’entrepreneurs dans le secteur des services, en tant que propriétaires de petites entreprises comme les nettoyeurs à sec, les salons de manucure, les spas et les salons de massage, il est important de ne pas confondre tous les salons de massage ou les spas comme sites de travail du sexe. Ces stéréotypes ont des conséquences concrètes: les salons de massage sont de plus en plus devenus la cible des agents des forces de l’ordre et des organisations de défense de la traite des êtres humains en tant que sites de prostitution ou de trafic sexuel déguisés en entreprises légitimes. Cela a un impact sur les entreprises asiatiques, qu’elles soient ou non impliquées dans le travail du sexe.

En fait, il y a beaucoup de débats sur le sort des immigrantes asiatiques travaillant dans l’industrie du sexe clandestine. Ceux qui l’étudient de l’extérieur ont tendance à replacer ce travail dans le cadre de la traite des êtres humains, tandis que les défenseurs des droits des travailleuses du sexe le décrivent comme une profession qui mérite le respect, la protection et les droits humains. Sans statut légal, les travailleuses du sexe sont prises entre un rocher dans un endroit difficile, considérées soit comme des «victimes» de la traite des êtres humains, soit comme des «criminels» engagés dans la prostitution illégale. Cela stigmatise le travail des femmes qui essaient de gagner leur vie en tant que travailleuses du sexe et les vilipende en tant que tentatrices. L’industrie n’offre pratiquement aucune protection juridique aux travailleuses du sexe pour s’acquitter de leur travail en toute sécurité et les pousse plus loin dans le ventre de l’Amérique.

Alors que nous pleurons la vie de toutes les personnes perdues dans cette horrible tragédie, nous devons nous rappeler que ce n’est pas parce que le suspect prétend avoir une dépendance sexuelle que cela signifie que toutes les femmes qu’il a ciblées travaillaient comme travailleuses du sexe dans des salons de massage déguisés. (En fait, il semble que plusieurs d’entre eux aient pu être des clients.) Mais s’ils l’étaient, cela signifierait-il que leur vie importait moins? La réponse est un non catégorique.

Nous devons également nous rappeler que ces femmes sont les filles, les mères, les sœurs et les amies des gens. Delaina Ashley Yaun, Xiaojie Tan, Daoyou Feng et les femmes qui n’ont pas encore été nommées méritent toutes d’être rappelées comme des personnes importantes dont la vie a été écourtée par cette violence.

Kimberly Kay Hoang est professeur agrégé de sociologie à l’Université de Chicago et auteur de Traiter dans le désir.