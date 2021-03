Fusillades à Atlanta: une liste de lecture sur le racisme anti-asiatique en Amérique

Mardi, huit personnes ont été tuées dans des fusillades à Atlanta; six de ces huit personnes étaient des femmes asiatiques. Bien que les autorités n’aient pas encore établi le motif officiel de la fusillade, la tragédie s’inscrit dans une montée des crimes haineux anti-asiatiques à travers l’Amérique.

Ces crimes haineux font suite à des mois de rhétorique xénophobe du président de l’époque, Donald Trump, qui a associé à plusieurs reprises et à tort la pandémie de Covid-19 aux Asiatiques et aux Américains d’origine asiatique. Mais la montée des crimes haineux est également enracinée dans une longue histoire de racisme spécifiquement anti-asiatique en Amérique, remontant à la première vague d’immigration asiatique aux États-Unis dans les années 1800.

Les Américains ont tendance à ne pas parler de racisme en général. Mais les Américains ont tendance à être particulièrement mauvais pour parler de racisme envers les Américains d’origine asiatique, ceux en dehors de la communauté s’appuyant sur des mythes dépassés comme l’idée de la «minorité modèle» pour affirmer que les Américains d’origine asiatique ne font face à aucun préjugé particulier et n’ont rien à craindre. à propos de. Et dans le processus, l’histoire de la façon dont les Américains d’origine asiatique ont été délibérément et violemment exclus de la culture dominante des États-Unis est ignorée, écrasée et effacée.

Pour aider à situer la récente montée des crimes haineux anti-asiatiques dans son contexte, Vox a contacté des experts en études américano-asiatiques et leur a demandé de l’aide pour compiler une liste de lecture axée sur l’arc long et injuste du racisme anti-asiatique en Amérique. Voici le résultat. Ces huit livres vous aideront à comprendre l’histoire du racisme anti-asiatique aux États-Unis, son fonctionnement dans le passé et les effets qu’il a actuellement.

La création de l’Amérique asiatique: une histoire par Erika Lee

William Gow, chargé de cours sur les études américaines d’origine asiatique à Stanford, appelle La fabrication de l’Amérique asiatique l’une des «histoires fondamentales des Américains d’origine asiatique aux États-Unis». Dans ce volume, l’historienne Erika Lee suit les vagues d’immigration asiatique aux États-Unis, en commençant par les ouvriers chinois dans les années 1850 en Californie et en terminant par les réfugiés Hmong dans les années 1980 au Minnesota. Entre les deux, elle examine tous les immigrants asiatiques qui sont venus aux États-Unis pendant la période où la loi d’exclusion chinoise a fait des Asiatiques le premier groupe de personnes explicitement interdit d’immigrer dans le pays; ils sont donc devenus les premiers immigrants sans papiers.

Tout au long, l’argument plus large de Lee suit la façon dont les Américains d’origine asiatique alternent entre être étiquetés «bons immigrants» et «mauvais immigrants», selon l’humeur du moment politique. La fabrication de l’Amérique asiatique, dit Gow, «fournit le contexte nécessaire pour comprendre que le racisme anti-asiatique n’est pas quelque chose de nouveau, mais a plutôt été profondément ancré dans l’histoire des États-Unis.»

Chassé: la guerre oubliée contre les Américains d’origine chinoise par Jean Pfaelzer

À partir de 1848 et jusqu’au XXe siècle, dans les villes de l’Ouest américain, les Américains d’origine chinoise ont été violemment arrêtés, chassés de la ville ou tués dans une campagne délibérée de nettoyage ethnique. Dans Chassé: la guerre oubliée contre les Américains d’origine chinoise, Jean Pfaelzer, professeur d’études américaines à l’Université du Delaware, raconte cette campagne – et la façon dont les Américains chinois persécutés ont riposté, dans ce qui allait devenir l’une des plus grandes manifestations de désobéissance civile de masse à ce jour aux États-Unis.

Chassés est recommandé à la fois par William Gow et par Janelle Wong, professeur d’études asiatiques américaines à l’Université du Maryland. «Trop souvent, les reportages des médias aujourd’hui ne parviennent pas à relier l’histoire de la violence anti-asiatique à une histoire plus longue et plus systémique de la violence anti-asiatique aux États-Unis», dit Gow. «Ce travail fournit un contexte qui aidera les lecteurs à établir ces liens importants.»

Divisions contagieuses: épidémies et race dans le quartier chinois de San Francisco par Nayan Shah

L’invocation répétée par Trump de la fausse idée selon laquelle les Américains d’origine asiatique ont en quelque sorte transporté Covid-19 aux États-Unis a des racines longues et racistes. Les premiers immigrants chinois aux États-Unis au 19e siècle ont été à plusieurs reprises diabolisés en tant que porteurs de maladies sales par les autorités de santé publique de l’époque.

Pour mieux comprendre cette période, Grace Hong, professeur d’études asiatiques américaines à l’UCLA, recommande l’étude de 2001 Divisions contagieuses. Dans ce document, le professeur d’études américaines de l’USC Nayan Shah retrace les façons dont les Américains chinois ont été boucs émissaires, et comment les militants chinois américains ont répondu en aidant à construire les bureaucraties de santé publique qui sous-tendraient l’Amérique du XXe siècle.

Servir le peuple: faire de l’Amérique asiatique dans les années soixante par Karen L. Ishizuka

Avant le tumulte social des années 1960, l’Amérique blanche regroupait sans faille tous les Américains d’origine asiatique en un seul grand groupe communément appelé «Orientaux». Dans Servir les gens, Karen L. Ishizuka, productrice de films documentaires et conservatrice de musée, raconte l’histoire des mouvements sociaux des années 1960 qui ont vu des militants des communautés chinoise, japonaise et philippine se rassembler pour forger une identité politique commune en tant qu’Américains d’origine asiatique.

«En discutant de la violence anti-asiatique, il est important de se rappeler que les Américains d’origine asiatique n’ont jamais été des victimes passives», dit Gow. «Le texte d’Ishizuka couvre cette histoire importante et fournit un contrepoids aux récits des Américains d’origine asiatique en tant que victimes silencieuses.»

Orientaux: les Américains d’origine asiatique dans la culture populaire par Robert G. Lee

Pour comprendre certaines des idées des militants Servir les gens se battaient contre, tournez-vous vers Orientaux, le livre Grace Hong appelle «un classique». Dans cette étude de 1999, Robert G. Lee, professeur d’études américaines à Brown, retrace la manière dont la culture pop a altéré les Américains d’origine asiatique du 19ème siècle au 20ème – et la rareté des idées de la culture pop sur les Américains d’origine asiatique. par les Américains d’origine asiatique.

Vestiges de la guerre: la guerre américano-philippine et les conséquences d’un rêve impérial 1899-1999 édité par Angel Velasco Shaw et Luis H. Francia

«Je pense qu’il est important de parler du racisme anti-asiatique à la fois aux États-Unis et de la façon dont ils sont liés aux guerres impériales en Asie», déclare Dean Itsuji Saranillio, professeur d’études asiatiques américaines à NYU. Vestiges de guerre commence son étude de la relation américano-philippine avec la guerre méconnue des Philippines et des États-Unis de 1899, puis examine un demi-siècle d’occupation coloniale américaine.

Pour sauver les enfants de Corée: les origines de l’adoption coréenne de la guerre froide par Arissa Oh

Au moins quatre des femmes tuées lors de la fusillade à Atlanta étaient d’origine coréenne. Dans Pour sauver les enfants de Corée, l’historienne Arissa Oh examine l’histoire de l’adoption internationale américano-coréenne, dans un livre que sa collègue historienne Ellen D. Wu appelle «indispensable pour comprendre comment la guerre et les engagements militaires américains dans la région Asie-Pacifique ont façonné les idées des Américains sur les femmes et les enfants asiatiques. «

L’adoption internationale a commencé au lendemain de la guerre de Corée en tant que mesure d’urgence permettant d’évacuer les «bébés GI» multiraciaux. Mais cela deviendrait bientôt un mécanisme par lequel le gouvernement coréen pourrait exporter des enfants non désirés. Dans Pour sauver les enfants de Corée, Oh fait valoir que la relation entre les États-Unis et la Corée servirait de modèle pour les futurs systèmes d’adoption internationale, et que cette relation est fondamentalement une relation de colonialisme.

La couleur du succès: les Américains d’origine asiatique et les origines de la minorité modèle par Ellen D. Wu

Une partie de la raison pour laquelle l’Amérique grand public trouve si facile d’ignorer le racisme anti-asiatique est l’idée que les Américains d’origine asiatique sont une «minorité modèle»: ils peuvent ne pas être considérés comme blancs, mais ils sont toujours considérés comme bien assimilés et mobiles vers le haut. Pour comprendre d’où vient cette idée et pourquoi elle est nuisible, Janelle Wong recommande La couleur du succès, la première étude de la longueur d’un livre sur le mythe de la minorité modèle. Ici, l’historienne Ellen D. Wu retrace les origines du mythe et la façon dont il continue de façonner la façon dont les Américains pensent à la race et à ce que signifie être américain.