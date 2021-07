Fusion de GXGX : l’actualité SPAC qui fait monter en flèche le stock de GXGX

Un nouveau jeu SPAC (société d’acquisition à but spécial) attire aujourd’hui l’attention des investisseurs. La seconde moitié de 2021 semble être remplie d’offres publiques initiales (IPO) à chaud et de fusions SPAC comme Robin des Bois et Aurore. Désormais, une nouvelle pièce mélangera le battage médiatique d’une nouvelle offre publique avec le battage médiatique alimenté par la pandémie envers les pièces biotechnologiques. Acquisition de GX (NASDAQ :GXGX) annonce aujourd’hui son intention de rendre publique une entreprise de biotechnologie attrayante dans les dernières nouvelles sur la fusion GXGX.

Source : Shutterstock

GX Acquisition est la dernière société écran à lancer une entité privée sur le marché. Aujourd’hui, ils font connaître leur sélection dans Célularité. Celularity est une entreprise de biotechnologie basée dans le New Jersey qui se spécialise dans le traitement du cancer et des maladies dégénératives. L’entreprise s’attaque à ces maladies persistantes et dévastatrices en exploitant la puissance des cellules souches du placenta. Plus récemment, la société a lancé son programme de cellules T, dans lequel elle développe des traitements contre les croissances tumorales à l’aide de cellules placentaires mutées.

La fusion de GXGX avec Celularity annoncée, l’action GXGX enregistre de gros gains

Aujourd’hui, GX annonce avec plaisir la clôture de sa fusion avec Celularity. La transaction rapporte déjà bien pour Celularity ; le produit de la transaction s’élève à 138 millions de dollars. Les investisseurs peuvent s’attendre à la séance de bourse de lundi, car Celularity prendra le relais sur le Nasdaq avec le symbole boursier « CELU ». En attendant, la fusion GXGX fait monter la valeur des actions de la SPAC.

Le PDG de GX Dean Kehler parle avec enthousiasme des perspectives de Celularity après avoir vu une liste. Il dit que l’inscription “permettra à Celularity de continuer à tirer parti des actifs commerciaux et cliniques de l’entreprise pour traiter les maladies à besoins non satisfaits élevés”.

Les analystes réclament à grands cris la cotation de CELU, comme Market Realist, qui a qualifié le jeu de cellules souches de “risqué mais attrayant”. L’un des aspects les plus attrayants de Celularity est peut-être son récent partenariat avec Peter Thiel Palantir Technologies (NYSE :PLTR). Le partenariat fournit à Celularity de l’argent frais pour développer ses ressources. Cela lie également Celularity à l’un des jeux technologiques les plus attrayants du marché à l’heure actuelle.

L’action GXGX monte en flèche avant l’actualité. Le titre enregistre des gains de plus de 34% depuis l’annonce de la nouvelle. 15 millions d’actions s’échangent également aujourd’hui, bien au-dessus du volume moyen quotidien de GXGX de 313 000.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.