Fusion de marques nues : pourquoi les investisseurs boursiers de NAKD poussent les actions à la hausse aujourd’hui

Marque Nue (NASDAQ :NAKD) l’action monte en flèche vendredi après l’annonce de son intention de fusionner.

La nouvelle a été révélée par la société dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’annonce prend une partie de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société tard hier soir, date à laquelle la nouvelle de la fusion a été annoncée par Naked Brand.

Dans cette annonce, la société note qu’elle était à la recherche d’une cible de fusion ou d’acquisition suite à sa cession de Bendon. C’était l’activité physique de l’entreprise.

Naked Brand a déclaré qu’il n’était pas pressé de trouver une cible. Cela l’a amené à contacter plusieurs entreprises et à s’assurer qu’il a trouvé le bon accord pour les investisseurs. Et maintenant, il semble que la recherche soit terminée.

Voici une partie du dossier de la SEC qui parle de la fusion Naked Brand.

« Au cours des derniers mois, notre direction a beaucoup voyagé, rencontrant des entreprises qui répondent potentiellement à ces critères. Je suis ravi de confirmer que nous pensons avoir trouvé une telle entreprise. Nous avons récemment conclu un accord préliminaire sur des conditions non contraignantes et procédons actuellement à une vérification diligente. L’entreprise est dans un secteur qui devrait connaître une forte croissance pour les décennies à venir. Il n’y a, bien sûr, aucune garantie que nous terminerons l’accord, selon les conditions préliminaires que nous avons négociées, ou pas du tout. »

L’action NAKD connaît déjà une forte négociation aujourd’hui aux nouvelles. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 44 millions d’actions ont changé de mains. Cela approche rapidement du volume de négociation moyen quotidien de la société de 58,5 millions d’actions.

L’action NAKD était en hausse de 12% vendredi matin.

