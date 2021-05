Fusion inattendue! Lupillo Rivera et Snoop Dogg annoncent leur nouvelle chanson – El Sol de México

Une fusion entre corrido et rap est celle menée par les Mexicains Lupillo Rivera, Alemán et Santa Fe Klan dans “Major Leagues”, une collaboration avec Snoop Dogg et B Real qui prétend être une “fusion historique”.

“Quand l’idée m’a été présentée pour la première fois, j’ai pensé que George Prajin (président de Z Records) avait un problème, je n’imaginais pas la chanson de cette façon, mais c’était vraiment très intéressant”, a déclaré Lupillo ce mercredi en une conférence virtuelle.

Comme l’explique le chanteur, “Major leagues”, qui sortira vendredi prochain, s’inspire de son tube “El pelotero” des années 1990 et à partir de là, chacune des apparitions des rappeurs a commencé à émerger de manière originale.

“Celui qui ne risque pas ne gagne pas. Aux Etats-Unis, ils ont une culture et un amour du rap et maintenant c’est notre tour ici (au Mexique), c’est le bon moment pour faire un méli-mélo comme celui-ci. est un tournant pour la culture urbaine », a assuré le rappeur allemand.

Le chanteur de Baja California, dans le nord-ouest du Mexique, avait déjà eu l’opportunité de travailler avec Snoop Dogg sur la chanson “My Uncle Snoop” et avec B Real sur la chanson “Vision”.

En revanche, la plus grande proximité que Lupillo, une icône de la région mexicaine, avait eue avec l’auteur de “Drop It Like It’s Hot” était son camarade de classe, ayant fréquenté l’université ensemble aux États-Unis.

“Snoop et moi étions dans le même lycée et nous avons étudié la biologie ensemble. C’est une personne qui a toujours soutenu la musique mexicaine, il avait écouté la musique de ma sœur (Jenni Rivera) et quand il a entendu ‘El pelotero’ il a aimé ça », raconte le chanteur, qui a avoué que l’un de ses rêves était de travailler avec des rappeurs.

Pour sa part, Santa Fe Klan a exprimé l’importance d’embrasser les différents genres dans le rap et bien que “fidèle au genre”, il s’est dit ouvert à l’expérimentation.

“Beaucoup de rapeurs ne veulent pas croiser les genres. Je respecte beaucoup le rap et tous les genres, je n’ai aucun problème à les mélanger”, a déclaré le jeune homme de Guanajuato, au centre du Mexique.

UNE APPROCHE CINÉMATOGRAPHIQUE

Le clip était à la charge du cinéaste Édgar Nito, responsable du film “Huachicolero” (2019) et, comme il l’a expliqué à Efe, il s’agissait d’un “projet ambitieux” inspiré de films tels que “The Warriors” (1979) et “Clockwork Orange” (1971), qui montrera la puissance de “Les grandes ligues”.

Dans la vidéo, les artistes “prévoient un coup d’État de différentes parties du monde pour faire un grand pas. Ils ne sont pas n’importe quelle équipe et ensemble, ils forment les” ligues majeures “”, a déclaré le réalisateur, qui a demandé aux artistes de montrer. leurs compétences en tant qu’acteurs. .

