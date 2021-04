Fusion Innoviz SPAC: 10 choses à savoir sur Lidar Jouez à l’action INVZ lorsque les actions commencent à se négocier

Innoviz (NASDAQ:INVZ) se négocient aujourd’hui après la finalisation de la fusion de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) avec Croissance collective (NASDAQ:CGRO).

Voici tout ce que les investisseurs dans l’action INVZ doivent savoir maintenant que la fusion SPAC est terminée.

Innoviz et Collective Growth ont initialement annoncé des plans pour la fusion SPAC à la mi-décembre. La fusion place Innoviz avec un produit brut de 371 millions de dollars. Cela comprend 141 millions de dollars de liquidités détenues en fiducie par Collective Growth. Les 230 millions de dollars restants proviennent d’un investissement privé en actions publiques (PIPE). Les investisseurs du PIPE comprennent Assurance Phénix, Magna International (NYSE:MGA), Capitale d’Antaraet d’autres investisseurs institutionnels. Innoviz est une technologie LiDAR qui vise l’accélération du marché des véhicules autonomes. Il s’attend à ce que sa technologie soit utilisée pour la première fois dans les véhicules grand public. L’entreprise a signé un accord avec BMW Cela lui permettra de fournir la technologie LiDAR pour son programme de voiture autonome iX entièrement électrique. Innoviz bénéficie également du soutien de SoftBank (OTCMKTS:SFTBY) Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv (NYSE:APTV), Partenaires Magma Venture, et d’autres. INVZ a été fondée en 2016 et opère depuis son siège social à Tel Aviv, en Israël.

Omer Keilaf, co-fondateur et PDG d’Innoviz, a déclaré cela à propos des nouvelles d’aujourd’hui qui stimulent le stock d’INVZ.

«C’est un moment charnière pour l’équipe d’Innoviz et un moment historique pour l’industrie dans son ensemble. La demande croissante des clients en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique et notre carnet de commandes croissant témoignent de notre engagement important. Devenir une société cotée en bourse met Innoviz sur la voie du leadership mondial dans le domaine de la conduite autonome dans le monde entier, entre autres.

L’action INVZ était en hausse de 11% mardi matin.

