Fusion principale de Blockchain SPAC ? 15 choses à savoir alors que les actions de VCXA augmentent aujourd’hui

Chaîne de blocs principale serait en pourparlers pour devenir publique via une fusion de société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec 10X Acquisition de capital-risque II (NASDAQ :VCXA).

Au départ, Prime Blockchain est une société d’extraction de crypto qui veut rivaliser avec d’autres concurrents cotés en bourse. Les rapports affirment que la SPAC évalue la société à 1,5 milliard de dollars. Ils déclarent également que la SPAC lèvera 150 millions de dollars grâce à un investissement privé en capital public (PIPE) dans le cadre de la fusion. Prime Blockchain a le leadership nécessaire pour faire de sa fusion SPAC un succès. Cela inclut Gaurav Budhrani qui a récemment rejoint la société en tant que PDG. Budhrani est un ancien vice-président de Goldman Sachs qui dirigeait sa couverture bancaire d’investissement crypto. Il convient de noter que 10X Capital Venture Acquisition Corp. II est encore nouveau sur le marché public. Le SPAC n’est devenu public qu’en août. Cela l’a vu rejoindre le marché public via un premier appel public à l’épargne (IPO) de 200 millions de dollars. Bien sûr, il y a des dangers à investir dans une société SPAC. Non seulement la fusion SPAC pourrait aller au sud et ne pas se concrétiser, mais la manipulation est une véritable crainte. Les négociants en actions Meme ont récemment ciblé les SPAC pour leurs programmes de pompage et de vidage. Cela est logique, car les SAVS et les entreprises qui entrent en bourse par leur intermédiaire ont des points d’entrée relativement bas. Cela est vrai aujourd’hui avec quelque 420 000 actions de VCXA en mouvement aujourd’hui. C’est tout un bond par rapport à son volume de transactions quotidien moyen de 74 000 actions.

