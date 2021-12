Fusion ZEE-Sony autorisée ; Punit Goenka continuera en tant que directeur général, PDG de l’entreprise

Suite à la fusion, les actionnaires de Sony détiendront une participation majoritaire (52,93 %) dans l’entité fusionnée, tandis que Zee Entertainment en détiendra environ 47,07 %.

Le conseil d’administration de Zee Entertainment Enterprises Ltd a autorisé un accord de fusion avec Sony Pictures Networks India (SPNI). Lundi 21 septembre, le conseil d’administration de ZEE a approuvé en principe sa fusion avec Sony. Zee a déclaré que la société et Sony avaient conclu une liste de conditions non contraignante pour réunir leurs réseaux linéaires, leurs actifs numériques, leurs opérations de production et leurs bibliothèques de programmes. Suite à la fusion, les actionnaires de Sony détiendront une participation majoritaire (52,93 %) dans l’entité fusionnée, tandis que Zee Ent en détiendra environ 47,07 %. Dans le cadre de la fusion, Punit Goenka restera le directeur général et PDG de l’entreprise. La majorité du conseil d’administration de l’entité fusionnée sera nommée par le groupe Sony et l’entité sera une société cotée en bourse en Inde. Selon le term sheet, la famille du promoteur est libre d’augmenter sa participation de 4 % actuellement à 20 %, d’une manière conforme à la loi applicable. Le géant des médias a annoncé un délai de 90 jours pour effectuer une due diligence pour le processus de fusion qui s’est achevé le 21 décembre.

