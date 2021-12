Fusion Zee-Sony pour créer le géant indien du divertissement

22/12/2021 à 11:09 CET

La division indienne du conglomérat japonais Sony a conclu un accord avec son rival local Zee Entertainment pour former le deuxième plus grand réseau de divertissement du pays. L’entité fusionnée comprendra plus de 75 chaînes de télévision, des actifs cinématographiques et deux plateformes de diffusion.

Zee est sur le point de devenir un acteur majeur de l’industrie du divertissement à croissance rapide du pays, défiant des rivaux comme Hotstar de Walt Disney. L’Inde compte plus de 900 millions de téléspectateurs et plus de 800 chaînes. Ces chaînes offrent une variété de programmes allant des sports, des mélodrames à la télé-réalité.

Sur la base de la fusion, qui a été annoncée mardi, L’entité combinée sera détenue à près de 51 % par Sony Pictures Networks India (SPNI). Il sera dirigé par le PDG de Zee, Punit Goenka, après une période de diligence raisonnable de 90 jours. Goenka a qualifié l’accord d' »étape importante ». « La société combinée créera une entreprise de divertissement complète, nous permettant d’offrir à nos consommateurs des options de contenu plus larges sur toutes les plateformes », a-t-il déclaré dans un communiqué officiel.