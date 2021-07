Futur lieu de travail : la plupart des gens veulent travailler de n’importe où

Le deuxième point saillant de l’enquête est l’attente d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des changements systématiques et structurels.

La flexibilité de travailler à domicile ou dans n’importe quel endroit qui convient à l’employé, l’amélioration de l’équilibre travail-vie personnelle grâce à des changements systématiques et structurels, et l’empathie et la sécurité psychologique du manager sont quelques-uns des changements clés que les employés souhaitent sur leur lieu de travail après Covid-19.

Telles sont les conclusions d’un sondage réalisé par le cabinet de conseil en ressources humaines Marching Sheep, visant à évaluer l’évolution des attentes des employés dans tous les secteurs.

La principale attente qui a émergé de l’enquête, a déclaré Marching Sheep, consiste à donner aux employés la possibilité de travailler à domicile ou dans n’importe quel endroit qui leur convient, 81% des répondants souhaitant une flexibilité en termes de lieu de travail. «La deuxième vague a touché chaque employé, chaque famille d’une manière ou d’une autre, nous faisant prendre conscience de l’importance de rester proche de nos proches, faisant de la flexibilité une demande clé des employés aujourd’hui. Flexibilité non seulement en termes de lieu, mais aussi de temps et de leur rôle. Les organisations doivent examiner tous ces aspects de la flexibilité », note l’enquête.

Le deuxième point saillant de l’enquête est l’attente d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des changements systématiques et structurels. « Selon notre sondage, près de 49 % des personnes interrogées s’attendent à ce que leurs employeurs se concentrent sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée en introduisant des changements dans les méthodes de travail quotidiennes. En réponse, nous avons vu de nombreuses organisations introduire des concepts tels que «heure zéro», «pas de réunion le vendredi» et «congés de soins» et «heures silencieuses» pour aider les employés à concilier travail et maison », a déclaré Marching Sheep.

Le troisième point fort est l’empathie et la sécurité psychologique du manager, 47 % des personnes interrogées s’attendant à ce que leurs dirigeants fassent preuve d’empathie et créent un environnement de travail psychologiquement sûr. « Non seulement le leader, mais l’organisation dans son ensemble doit avoir une culture qui valorise l’empathie. Les organisations doivent générer des chiffres et des parts de marché, mais elles doivent également trouver un équilibre entre l’entreprise, les employés et l’objectif global de l’organisation », a noté l’enquête.

En outre, 44% des personnes interrogées s’attendent à ce que leurs employeurs mettent l’accent sur le soutien aux soins de santé pour eux-mêmes et leur famille. L’effet de la deuxième vague de la pandémie a été beaucoup plus proche de chez nous et plus grave que la première vague. “Les gens autour de nous, nos amis et notre famille ont été touchés par cela, il est donc important pour les organisations d’agir en réponse à cette attente des employés”, a-t-il noté.

Enfin, les opportunités de recyclage, de perfectionnement et d’avancement professionnel sont un autre domaine d’intérêt. « Nous voyons comment les organisations collaborent avec les plateformes d’apprentissage en ligne et encouragent leurs employés à acquérir de nouvelles compétences qui aideront les organisations ainsi que les employés dans leur carrière. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.