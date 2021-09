Future App Review : L’avenir de l’entraînement personnel est sur votre iPhone

L’avenir de l’entraînement personnel est là, et c’est sur votre iPhone. The Future App est un service de formation personnelle en ligne conçu à la fois autour de l’iPhone et de l’Apple Watch. En fait, Future vous enverra même une Apple Watch à utiliser si vous n’en avez pas déjà une. Cette revue couvrira tout ce que vous devez savoir sur l’application Future et mon expérience au cours des derniers mois.

L’avenir du fitness

Le terme « fitness connecté » décrit une industrie relativement nouvelle fondée sur la combinaison de la forme physique et de la technologie. Cela signifie un équipement de fitness connecté à des cours en direct et à la demande, comme Peloton, iFIT et autres. Mais il existe également une autre sous-catégorie de fitness connecté que la plupart des gens ignorent, et c’est l’entraînement personnel de fitness connecté.

Beaucoup de fabricants d’équipement pourraient prétendre qu’il s’agit d’une formation personnalisée, et c’est vrai dans une certaine mesure. Certains ont des résistances à réglage automatique. D’autres ont une technologie d’IA qui vous aide à sélectionner des entraînements, à compter les répétitions et à choisir des poids.

Alors que tout cela progresse, il est important de se rappeler que rien ne se rapproche encore des résultats que vous pouvez obtenir tout en ayant un travail professionnel instruit et expérimenté avec vous. Quelqu’un qui développe un plan d’entraînement personnalisé tout en fournissant une responsabilité et des conseils, ainsi qu’un peu d’amour dur lorsque vous en avez besoin pour rester sur la bonne voie.

Le problème avec un entraîneur personnel, c’est que cela peut coûter cher, surtout si vous voulez quelqu’un de vraiment bon. C’est pourquoi j’étais si enthousiaste à l’idée d’essayer l’application Future.

Les futurs entraîneurs

Après avoir posé des questions sur vos objectifs et votre expérience d’exercice précédente, vous serez jumelé à plusieurs entraîneurs professionnels parmi lesquels choisir. Heureusement, si vous choisissez quelqu’un que vous n’aimez pas, il est très facile de changer d’entraîneur.

Cependant, je n’ai pas eu besoin de changer de coach, Chris, car il a été absolument phénoménal de travailler avec lui. Il est un spécialiste de la force et du conditionnement qui a travaillé avec plusieurs équipes de la Ligue majeure de baseball au fil des ans. J’ai besoin de quelqu’un qui connaît les meilleures pratiques d’entraînement pour m’aider à atteindre mes objectifs tout en me gardant en bonne santé et sans blessure. Le baseball est un sport où la prévention des blessures est essentielle. J’avais donc l’impression qu’un spécialiste de la force avec cette formation conviendrait parfaitement.

J’utilise des dizaines de produits de fitness connectés pour les évaluations et il a compris la complexité de mon entraînement. Il a pu aider à combler ce qui me manquait pour garder mon corps équilibré et fort. De plus, il m’aide également à déterminer combien je devrais faire sur mes autres appareils.

Il vérifie constamment tout au long de la semaine pour faire des ajustements et me tenir responsable. Nous avons également mis en place une réunion sur FaceTime toutes les quelques semaines pour approfondir. Cette responsabilité individuelle avec Future fait une énorme différence parce que je connais le travail qu’il met dans la conception de ma formation.

Maintenant, ce type de formation personnelle en ligne existe depuis un certain temps. En fait, il s’agit d’un service que j’ai moi-même proposé à des clients distants depuis de nombreuses années. Mais ce qui rend Future différent, c’est à quel point l’application est bien conçue et à quel point elle est intégrée aux produits Apple. Ils ont été en mesure de rendre tout très personnalisé, et ce qui pourrait être le plus impressionnant, c’est à quel point c’est abordable.

future application

Sur l’application Future, je peux envoyer un message à Chris et il me répond rapidement – ​​beaucoup plus rapidement que je ne le lui réponds habituellement. Dans notre fil de discussion, je peux également voir les séances d’entraînement qu’il a écrites pour moi. Lorsque je suis prêt, je démarre la session, je sélectionne le type de musique que je souhaite, puis je commence à suivre les instructions d’entraînement. Il me guide de manière transparente à travers un échauffement, un entraînement et une récupération personnalisés.

Avant chaque section, le coach laisse des notes personnalisées sur ce que je devrais faire. Il me dit sur quoi je dois me concentrer et m’envoie même parfois des mots d’encouragement. Cela aide vraiment aussi. Parfois, il peut vouloir que je me concentre sur certaines zones ou positions de mouvement sur lesquelles il sait que je dois m’améliorer. Il le sait car dans l’application pendant l’entraînement, je peux prendre une vidéo de mon set, la couper et la lui envoyer dans notre fil de discussion.

Futurs entraînements

Pendant que je fais l’entraînement, Chris me donne souvent des recommandations pour les poids. Je peux également les changer au fur et à mesure que je parcoure les séries afin qu’il sache ce que j’ai fait et ajuste les futurs entraînements en conséquence. Ce que j’ai trouvé vraiment cool, c’est que je peux faire tout cela depuis mon Apple Watch. Je peux voir le mouvement sur lequel je suis et combien de temps dure le reste. Il vibre pour m’avertir quand je dois démarrer ou arrêter une section et je peux mettre en pause l’entraînement si j’ai besoin d’ajuster les poids que j’utilise.

Habituellement, pendant les séries de force, il n’y a pas de limite de temps par série car elle est basée sur les répétitions. Lorsque j’ai terminé avec un ensemble, je peux simplement passer à la partie suivante de l’entraînement. Chaque mouvement de l’entraînement comporte également une vidéo et diverses instructions audio afin que vous puissiez voir et entendre ce sur quoi vous devez vous concentrer. J’aime vraiment cette fonctionnalité et je pense qu’elle a très bien fonctionné. Il ne donne pas trop de commentaires là où cela devient ennuyeux, mais suffisamment pour que vous appréciiez réellement ce qu’il vous dit.

Ce qui est si impressionnant pour moi ici, c’est que Future rend l’expérience de l’entraînement avec un entraîneur personnel en ligne bien meilleure que je n’ai jamais vu. Dès que j’appuie sur Démarrer, je suis guidé tout au long d’un échauffement, d’un entraînement et je reçois des instructions personnalisées qui s’exécutent automatiquement. Je peux également envoyer un message à mon coach et envoyer des vidéos en quelques secondes.

Tarification future

Avec Future, vous bénéficiez d’un coach très expérimenté. Vous avez le choix parmi des centaines et vous trouverez celui qui vous convient. Ils fourniront des commentaires, des programmes, des responsabilités et des conseils personnalisés. Vous disposez également de ce système intégré qui fonctionne en douceur et rend tout si simple à suivre. Je fais beaucoup d’entraînements chaque semaine, et ceux conçus pour moi par Chris sur Future sont ceux que j’attends le plus avec impatience.

Vous obtenez tout cela pour 149 $ par mois. Cela peut ne pas sembler bon marché pour tout le monde, mais voici pourquoi je pense que ce prix est incroyable :

Si vous deviez payer pour une formation personnelle en personne, cela coûterait 1 000 $ ou parfois beaucoup plus par mois. De plus, c’est très probablement avec quelqu’un qui n’est pas aussi qualifié ou aussi bon que les futurs formateurs. Je sais qu’il y a encore des avantages à l’entraînement personnel, alors restez avec moi sur ce point.

J’ai eu de nombreux entraîneurs en ligne au fil des ans et je suis ami avec beaucoup. Le prix moyen d’un bon entraîneur en ligne comme celui-ci est plus proche de 300 à 400 $ par mois. Je connais aussi de nombreux entraîneurs qui facturent près de 1 000 $ par mois. Je sais ce qu’ils font, ce qu’ils fournissent, et honnêtement, ce n’est pas aussi bon que ça.

Connectez la prise de watts

Dans l’ensemble, Future m’a vraiment impressionné. Je ne sais pas comment ils ont réussi à y arriver, très franchement. Mais ils ont. Bien que j’adore utiliser mon Peloton, Tempo, Ergatta, MYX II et toutes ces autres technologies incroyables, Future est quelque chose de très différent. Je pense que c’est quelque chose que beaucoup de gens préféreraient s’ils savaient à quel point c’était bon.

