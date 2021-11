Future dit à la Commission de la concurrence qu’Amazon a induit le régulateur en erreur

Dans la dernière lettre, les administrateurs indépendants ont allégué que la déclaration d’Amazon selon laquelle elle n’avait aucune participation directe ou indirecte dans FRL était également contredite par leurs propres dossiers internes.

Les administrateurs indépendants de Future Retail (FRL) ont envoyé une autre lettre à la Commission indienne de la concurrence (CCI), alléguant que les soumissions d’Amazon au chien de garde étaient complètement « contradictoires » avec sa correspondance interne antérieure et ses déclarations faites aux tribunaux. Les administrateurs ont réitéré leur demande de révocation de l’approbation donnée par CCI pour l’investissement d’Amazon dans Future Coupons Private Ltd (FCPL) il y a deux ans.

« Malgré le fait que dans leur esprit, les droits acquis par Amazon sur FRL étaient stratégiques, Amazon a choisi de représenter ces droits comme des » droits de protection des investissements « à CCI », ont déclaré les administrateurs de FRL dans une lettre datée du 10 novembre.

Dans une lettre antérieure datée du 7 novembre, les administrateurs indépendants de FRL avaient fait une demande similaire. Dans les deux lettres, les administrateurs indépendants avaient allégué que la société de commerce électronique avait fait de fausses déclarations pour obtenir les approbations réglementaires.

Dans la dernière lettre, les administrateurs indépendants ont allégué que la déclaration d’Amazon selon laquelle elle n’avait aucune participation directe ou indirecte dans FRL était également contredite par leurs propres dossiers internes.

Ils ont cité une lettre écrite par le responsable juridique d’Amazon India au PDG d’Amazon, mentionnant qu’une prime de 25% par rapport au prix réglementaire du FRL était payée en raison des droits stratégiques et des options d’achat.

« En raison de l’option d’achat et des droits stratégiques étant au niveau ou au-dessus du prix du marché en vigueur, nous estimons actuellement une perte P&L de 41 millions de dollars à la signature », a-t-il ajouté.

À l’origine, Amazon devait investir directement dans FRL via la voie d’investissement de portefeuille étranger (FPI), mais en raison des restrictions imposées par les lois indiennes sur les investissements étrangers, la société a décidé d’utiliser une structure d’« investissement à deux entités ». Autrement dit, Amazon devait investir dans FCPL et FCPL acquerrait 9,82 % de FRL, ajoute la lettre.

De plus, les déclarations d’Amazon selon lesquelles l’accord d’actionnaires de FRL a été négocié par les promoteurs, FRL et FCPL, indépendamment de l’investissement d’Amazon, ne sont pas étayées par leurs dossiers internes, a-t-il allégué.

La lettre, dont une copie a été envoyée à BSE et Sebi, alléguait également qu’Amazon avait donné des raisons différentes et contradictoires aux tribunaux et à la CCI pour les investissements.

Les administrateurs indépendants, dans leur lettre à CCI, ont déclaré que ceux-ci avaient été trouvés après avoir examiné les dossiers liés aux négociations précontractuelles dans le cadre de l’investissement d’Amazon dans FCPL. Les dossiers faisaient partie du dossier judiciaire dans le cadre de la lutte juridique d’Amazon-Future Group.

Les problèmes juridiques sont apparus après qu’Amazon s’est opposé à la fusion de FRL avec Reliance Industries conclue en août 2020, citant un accord de non-concurrence de 2019 entre Amazon et Future Group.

En août 2020, RIL a conclu un accord pour acquérir les activités de vente au détail de Future Group pour 24 713 crores afin de renforcer son activité de vente au détail en Inde.

