Future dit qu’il est plus gros que Jay-Z dans la rue

Jay Z est peut-être une icône du rap, mais il n’a pas autant de poids avec la tête hip-hop moyenne d’aujourd’hui qu’avant, surtout par rapport à quelqu’un comme Futur — ainsi dit … eh bien, Future.

M. Hendrix lui-même a fait la déclaration audacieuse ce week-end – il a lancé une petite série de tweets pour déclarer qu’il est non seulement plus gros que Jigga dans les rues, mais qu’il gagnera un B (milliard) peut-être encore plus vite et plus facilement que Jay. Ce dernier a fait mouche (par Forbes) en 2019.

Dans les rues, je suis plus gros que Jigga. Je vais me faire un B facilement. – FUTURE/FREEBANDZ (@1future) 18 décembre 2021 @1future

En plus de son tweet Jay-Z, Future avait d’autres choses à dire, notamment… « Tout ce que je fais est légendaire ou ça veut être fait. Tuh », ainsi que… « Je suis le seul à pouvoir l’obtenir VOUS de s’arrêter n’importe quand n’importe où..tuh. » Et n’oublions pas … « 100M n’est plus l’objectif. »

On dirait que Future était sur un pour une raison quelconque et voulait gonfler un peu sa poitrine. Pourtant, cette affirmation initiale de sa part – qu’il est « plus grand » que Jay – reçoit BEAUCOUP de recul … et en même temps, un certain accord également.

100M n’est plus l’objectif. – FUTURE/FREEBANDZ (@1future) 18 décembre 2021 @1future

Bien sûr, de nombreux utilisateurs ont répondu … donnant à Future un œil de côté virtuel et même se moquant de lui. Même au statut de milliardaire de Jay – beaucoup disent que Future n’aura jamais l’attrait (sans parler de la musique de bonne foi) que Shawn Carter a … et comparer est ridicule.

Une personne a souligné les distinctions de Jay (il y en a beaucoup) … tout en se demandant ouvertement pourquoi il est devenu à la mode pour les rappeurs d’aujourd’hui de se mesurer aux légendes vivantes.

Jay-Z est littéralement la quintessence d’un nom et d’un personnage familiers + des réalisations que j’ai mentionnées. Je ne comprends pas pourquoi c’est une tendance à minimiser à quel point cet homme est énorme tout d’un coup . – Dedee 🥀 (@thoughtfulbae) 18 décembre 2021 @thoughtfulbae

Et pourtant… il y a une petite poignée de gens qui semblent en fait d’accord avec Future, en disant… oui, le gars EST en fait plus gros que Jay (dans les rues), suggérant que HOV n’a tout simplement pas la crédibilité / l’influence de la rue sur la culture du rez-de-chaussée… comme il l’a fait autrefois.

Prise intéressante … et est évidemment sujette à débat. On dirait que cet argument se résume à la pertinence et à qui il s’applique. Nous pouvons reconnaître que la musique de Future a tendance à être populaire (chez les jeunes) aujourd’hui et qu’elle se comporte généralement mieux dans les charts que les récentes sorties de Jay-Z.

Future est-il réellement « plus gros » que Jay-Z ???

Alors, peut-être, tout cela se résume à la perspective … et à l’interprétation de la prémisse. Mais nous devons quand même demander… Future et ses partisans ont-ils raison ici ?