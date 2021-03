Future Enterprises fait défaut de remboursement des intérêts sur les MNT

En décembre 2020, FEL avait révélé qu’elle prévoyait d’utiliser la contrepartie reçue de l’accord RIL de 24 713 crores de roupies pour le pré-paiement des MNT.

Future Enterprises (FEL) a déclaré mercredi qu’elle n’avait pas remboursé les intérêts de Rs 15,95 crore sur ses débentures non convertibles (NCD).

Il s’agira du deuxième défaut d’une entité de Future Group en un mois, après que Future Consumer n’ait pas remboursé les obligataires en février de cette année. Le défaut de l’entité Future Group est survenu à un moment où il est impliqué dans une bataille juridique avec Amazon pour la vente d’actifs à Reliance Industries (RIL). « La société est incapable de remplir ses obligations en ce qui concerne les intérêts sur les débentures non convertibles dus le 30 mars 2021 », a déclaré FEL mercredi.

Plus tôt ce mois-ci, la Haute Cour de Delhi a suspendu l’ordonnance d’un juge unique empêchant Future Retail (FRL) de poursuivre son accord de 24 713 crores de roupies avec RIL. Amazon avait contesté la vente d’actifs de Future Group à Reliance Industries au motif qu’elle violait un contrat que Kishore Biyani avait conclu avec Amazon pour un investissement dans une société du groupe.

En décembre 2020, FEL avait révélé qu’elle prévoyait d’utiliser la contrepartie reçue de l’accord RIL de 24 713 crores de roupies pour le pré-paiement des MNT. Le Future Group avait auparavant conclu un accord avec RIL pour vendre ses unités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage. Selon l’accord, Reliance Retail Ventures acquerrait les célèbres magasins de la marque Future tels que Big Bazaar, FBB, Foodhall, Easyday, Nilgiris, Central et Brand Factory. Le plan d’arrangement pour l’accord Future-Reliance a déjà reçu l’approbation de la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) et de l’organisme de réglementation du marché Securities and Exchange Board of India (Sebi).

Future Enterprises avait rapporté une perte nette consolidée de Rs 294,95 crore au cours du trimestre de décembre (Q3FY21). La société avait enregistré un bénéfice net de Rs 12,06 crore au cours de la période de l’année précédente (Q3FY20). Les revenus d’exploitation ont baissé de 69% à Rs 459,23 crore au cours du trimestre de décembre.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.