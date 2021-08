Future Generali demande à Anil Kapoor, Slow Cheetah d’expliquer l’importance d’investir dans la santé

La campagne s’articule autour de la politique globale de santé individuelle et flottante de l’entreprise, Health Super Saver

Future Generali India Insurance Company Limited, une compagnie d’assurance générale en Inde, a lancé une nouvelle campagne dirigée par un clip musical mettant en vedette l’acteur Anil Kapoor et le rappeur indien Slow Cheetah. Conceptualisée par What’s Your Problem, une entreprise de Wondrlab, la campagne sera diffusée sur le numérique (réseaux sociaux, OTT, marketing numérique et d’influence) et également sur OOH.

La campagne s’articule autour de la politique globale de santé individuelle et flottante de l’entreprise, Health Super Saver. La vidéo de rap, intitulée The Health Rap, présente le concept de retour sur la santé (ROH) et montre au public comment il peut obtenir un retour sur investissement sur son atout le plus important – sa santé. Anil Kapoor et Slow Cheetah conseillent au public de commencer à gagner des ROH par eux-mêmes grâce au plan Health Super Saver.

Selon Ruchika Varma, directrice du marketing, Future Generali India Insurance Company Limited, la police Health Super Saver a une forte proposition de valeur avec une remise de 80 % sur la prime pour une année sans sinistre. “Nous savons que le groupe d’âge plus jeune fait du fitness une priorité et est plus susceptible d’avoir une année sans réclamation, et notre produit et notre campagne sont organisés pour ce segment”, a-t-elle ajouté.

“Anil Kapoor est l’un des acteurs les plus en forme et les plus aimés de tous les groupes d’âge. D’un autre côté, nous avons SlowCheeta, dont la musique contemporaine résonne si bien auprès de notre public. Nous sommes convaincus qu’un mélange de ces personnalités touchera une corde sensible chez les jeunes Indiens et créera l’attrait et l’affinité souhaités envers la catégorie de l’assurance maladie », a déclaré Varma.

« L’assurance-maladie en tant que catégorie peut devenir sombre, surtout lorsque le public en question est constitué de jeunes avec toute leur vie devant eux. Réunir Anil Kapoor avec une jeune star comme Slow Cheetah pour souligner les avantages du Health Super Saver de Future Generali est le moyen idéal d’atteindre les jeunes. Les personnes financièrement averties connaissent le terme « retour sur investissement » et cherchent à connaître le retour sur investissement de tout ce dans quoi elles investissent leur temps ou leur argent. moyen de vendre une assurance maladie », a déclaré Amit Akali, cofondateur et directeur de la création de Wondrlab.

