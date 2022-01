Future Group déplace Delhi HC pour la résiliation de l’arbitrage d’Amazon

Amazon et Future ont été enfermés dans une âpre bataille juridique après que le géant américain du commerce électronique a traîné Future Group en arbitrage devant le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) en octobre 2020.

Les sociétés du futur groupe ont demandé lundi à la Haute Cour de Delhi de demander au tribunal d’arbitrage, qui statue sur les objections d’Amazon contre leur accord avec Reliance, de statuer sur leur demande de clôture de la procédure arbitrale avant d’aller plus loin.

Le juge Amit Bansal a déclaré qu’il rendrait mardi une ordonnance sur les pétitions de Future Coupons Pvt Ltd (FCPL) et Future Retail Ltd (FRL) et a refusé d’interférer avec une audience de gestion de cas dans l’affaire qui était prévue plus tard dans la journée.

« Arguments entendus. Liste pour prononcé à 4h30 demain », a déclaré le juge.

Amazon et Future ont été enfermés dans une amère bataille juridique après que le géant américain du commerce électronique a traîné Future Group en arbitrage devant le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) en octobre 2020, arguant que FRL avait violé leur contrat en concluant l’accord pour le vente de ses actifs au milliardaire Reliance Retail du milliardaire Mukesh Ambani sur une base de vente au rabais pour Rs 24 500 crore.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, représentant le FCPL, a fait valoir devant la Haute Cour qu’un tribunal arbitral composé de trois membres agissait de manière perverse en ne se prononçant pas en priorité sur la question de la résiliation de l’arbitrage en cours.

Il a fait valoir que la procédure en cours était une « poursuite dans l’illégalité » et devait être close étant donné que le régulateur antitrust a estimé que l’approbation accordée à Amazon pour son accord avec le FCPL, qui constituait la base de l’arbitrage, a été facilitée par fraude.

L’avocat principal a informé le tribunal qu’en décembre de l’année dernière, la Commission indienne de la concurrence (CCI) avait suspendu son approbation depuis plus de deux ans pour l’accord d’Amazon visant à acquérir une participation de 49 % dans FCPL, le promoteur de FRL, et a également imposé une Amende de Rs 202 crore sur la majeure en commerce électronique pour « fausse déclaration frauduleuse ».

Il a affirmé que depuis l’accord entre FCPL et Amazon a cessé d’avoir tout effet juridique en raison de l’ordonnance de la CCI, rien n’a survécu dans la procédure d’arbitrage.

«Je ne demande pas d’injonction ou de dire que vous décidez de l’avenir de l’arbitrage (procédure). Il y a une demande en vertu de l’article 32 (de la Loi sur l’arbitrage) devant le tribunal… Je veux que le tribunal décide. Le tribunal ne tranche pas. Ils mettent la charrue avant les bœufs », a déclaré l’avocat principal Rohatgi.

« On ne peut pas me demander d’examiner le fond de l’affaire (lorsque je demande la clôture de la procédure). Je veux que le tribunal oblige le tribunal à statuer sur la demande au plus tôt », a-t-il ajouté.

L’avocat principal Harish Salve, comparaissant pour FRL, a fait valoir que le tribunal, qui doit entendre les questions concernant les dommages-intérêts du 5 au 7 janvier, devrait plutôt d’abord examiner la demande de résiliation et reporter les procédures sur d’autres questions.

Il a également affirmé que le tribunal arbitral avait fait preuve d’un « peu de respect pour la loi indienne » et a souligné que la moitié de l’équipe juridique était en panne avec COVID-19.

Les avocats principaux Gopal Subramanium et Amit Sibal, comparaissant pour Amazon, ont fait valoir qu’il n’y avait pas eu de refus d’égalité de traitement par le tribunal qui a fixé la demande de résiliation pour audience le 8 janvier et a soutenu que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de mener sa propre procédure.

Les avocats chevronnés ont expliqué que la majorité des procédures étaient terminées et que les dates du 5 au 7 janvier ont été fixées en octobre de l’année dernière après avoir tenu compte de la disponibilité des experts qui devraient se joindre à la procédure.

Subramanium a déclaré qu’une clause compromissoire ne périt pas même si l’accord principal périt et a informé le tribunal qu’une plainte auprès de la CCI concernant l’octroi de l’agrément avait été déposée par la FCPL elle-même.

Amazon s’oppose aux plans de vente, accusant Future Group d’avoir violé son pacte d’investissement de 2019. Future Coupons a été fondée en 2008 et se consacre à la commercialisation et à la distribution de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et d’autres programmes de récompense aux entreprises clientes.

En octobre de l’année dernière, la Haute Cour avait refusé de suspendre l’ordonnance du tribunal arbitral refusant d’interférer avec la sentence d’urgence (EA) qui empêchait Future Group de conclure l’accord avec Reliance.

Plusieurs questions découlant de la bataille juridique Amazon-Future sont pendantes devant la Cour suprême.

