Future prend Jab à Jay-Z

Pour beaucoup, JAY-Z a été salué comme le plus grand rappeur vivant. Les fans de musique et les critiques l’ont inscrit dans la liste des plus grands de tous les temps aux côtés d’icônes considérées comme The Notorious BIG et 2Pac. JAY, également connu sous le nom de Hov, a eu sa juste part de bœuf à son apogée. Il s’est battu avec Nas dans l’une des querelles les plus légendaires de tous les temps. Les deux sont maintenant amis, même Nas se référant à Hov comme étant apparemment intouchable sur le plan des paroles. Mais Future ne le pense pas.

Future pense qu’il est une plus grande figure musicale dans les rues que JAY-Z. Vendredi 17 décembre, il a fait connaître ses sentiments sur Twitter. « Je suis le seul à pouvoir faire en sorte que YE s’arrête n’importe quand, n’importe où..tuh », a tweeté Future. « Tout ce que je fais est légendaire ou je veux être fait. Tuh. » Il a ajouté: « Dans les rues, je suis plus gros que Jigga (JAY-Z). Je vais m’exécuter facilement. » Dans les tweets de suivi, il a tapé : » 100 M n’est plus l’objectif… Qu’y a-t-il sur votre liste de Noël ?? Les mines obtiennent tout ce qu’elles veulent… Je vais garder le reste pour 2022. AMOUR. »

Dans les rues, je suis plus gros que Jigga. Je vais me faire un B facilement. – FUTURE/FREEBANDZ (@1future) 18 décembre 2021

Future a également déclaré qu’il était meilleur que quelques autres, et a inclus Kanye West, maintenant connu sous le nom de Ye, dans l’un de ses Tweets. Cependant, c’est la comparaison Jay-Z qui a eu de nombreuses réponses.

On ne sait pas si JAY-Z a eu vent des commentaires de Future, mais il a fait savoir qu’il n’y avait personne qui puisse l’affronter près d’une semaine plus tard. Le fondateur de Roc Nation a dit autant en discutant avec Alicia Keys et Rob Markman sur Twitter Spaces qu’ils discutaient du dernier album de l’icône R&B, Keys. La discussion pour savoir si Jay participerait ou non à une bataille de Verzuz a eu lieu et il leur a carrément dit non.

« Personne ne peut se tenir sur cette scène avec moi. Ce n’est pas une chance en enfer que quelqu’un puisse se tenir sur cette scène avec moi », a déclaré le rappeur « Big Pippin' » après que Markman lui ait demandé s’il irait un jour contre quelqu’un dans le hit live spectacle de bataille. Chaque participant doit effectuer près de 2 minutes chacun de ses plus gros succès. Ils choisissent généralement 20 chansons pour la bataille. « Tu dois te tenir devant le live ‘Grammy Family Freestyle’ ? » il a continué. « Personne ne m’a jamais vu jouer ça, tu dois te tenir devant ça ? Ça n’arrivera jamais. »