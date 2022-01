Future Retail, Bharti Airtel HDFC Bank, Yes Bank, HUL, GAIL, ONGC, les actions du Dr Reddy en bref

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un départ négatif mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 63,50 points, soit 0,36%, à 17 811,50 sur la bourse de Singapour.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un départ négatif mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 63,50 points, soit 0,36%, à 17 811,50 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a augmenté de 672 points ou 1,14% pour clôturer à 59 855 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a bondi de 179 points ou 1,02% pour terminer à 17 805. Les chartistes disent que la tendance à court terme de l’indice Nifty 50 est en forte hausse et que cette dynamique haussière devrait se poursuivre à court terme. « Le prochain objectif haussier à surveiller aux niveaux de 18 200 et cela pourrait être atteint dans la semaine à venir. Le support immédiat est placé à 17650 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Commerce du futur: Dans un revers majeur pour les sociétés du groupe Future, la Haute Cour de Delhi a rejeté mardi leur plaidoyer visant à annuler la procédure d’arbitrage en cours à Singapour avec Amazon concernant l’accord de fusion de Rs 24 500 crore avec Reliance Retail.

Actions bancaires: HDFC Bank, YES Bank, IDFC First Bank et Bank of Maharashtra ont annoncé mardi une augmentation de 10,5% à 26% en glissement annuel de leur base de dépôts pour le trimestre clos en décembre. Les trois prêteurs ont également enregistré un double croissance de leurs avances à un chiffre d’un an, sur la base de données provisoires.

Bharti Airtel : Airtel Payments Bank a déclaré mardi qu’elle avait été classée comme banque régulière par la Reserve Bank of India (RBI). Dans un autre développement, retirant son projet de nouvelle structure d’entreprise annoncé en avril 2021, Bharti Airtel a annoncé mardi qu’il fusionnerait avec lui-même sa filiale en propriété exclusive Telesonic Networks, ce qui entraînerait la consolidation des actifs de fibre dans l’entreprise, tandis que Nettle Infrastructure Investments fusionner avec Airtel.

Hindustan Unilever Ltd : Les distributeurs FMCG ont suspendu mardi leur boycott de certaines marques de HUL dans le Maharashtra après des discussions avec la société sur des problèmes de disparité de prix entre les distributeurs traditionnels et le canal interentreprises organisé.

GAIL (Inde), ONGC : GAIL (Inde) a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition de la participation de 26 pour cent de la faillite d’Infrastructure Leasing and Financial Services (IL&FS) dans ONGC Tripura Power Company (OTPC). OTPC est un véhicule à usage spécial créé par Oil and Natural Gas Corporation. (ONGC) pour construire une centrale thermique à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de 726,6 mégawatts à Palatana, Tripura.

Oui Banque : Les avances nettes de Yes Bank ont ​​augmenté de près de 4% pour atteindre 1 76 422 crores de roupies sur une base provisoire au 31 décembre 2021, a annoncé mardi la banque. Les avances nettes s’élevaient à 1 69 721 crores de roupies au 31 décembre 2020.

Laboratoires du Dr Reddy : Les laboratoires du Dr Reddy lanceront Molflu (Molnupiravir) à Rs 35 par capsule pour traiter le COVID-19 dans le pays. Avec 10 gélules par bande, le cours total de 40 gélules sur 5 jours coûterait Rs 1400, ce qui en fait l’un des cours les plus abordables.

