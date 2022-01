Future Retail manque la date d’échéance pour le paiement de Rs 3 494,56 crore aux banques

L’année dernière, Future Retail avait conclu un programme de restructuration unique (OTR) pour les entreprises touchées par COVID-19 avec un consortium de banques et de prêteurs et devait acquitter « un montant total de 3 494,56 crores de Rs » au plus tard le 31 décembre 2021.

Future Retail a déclaré samedi qu’il avait manqué la date d’échéance pour le paiement de 3 494,56 crores de roupies aux banques et aux prêteurs, car il ne pouvait pas vendre d’actifs en raison de son litige en cours avec amazon, ce qui a un impact sur ses plans de monétisation.

L’année dernière, Future Retail avait conclu un programme de restructuration unique (OTR) pour les entreprises touchées par COVID-19 avec un consortium de banques et de prêteurs et devait acquitter « un montant total de 3 494,56 crores de Rs » au plus tard le 31 décembre 2021.

La société du groupe Future dirigée par Kishore Biyani « coopérerait pour terminer la monétisation de l’activité spécifiée dans les 30 prochains jours » conformément aux instructions des banques pour résoudre la situation actuelle, selon un dossier réglementaire de Future Retail.

« En raison de litiges en cours avec Amazon.com NV Investment Holdings LLC, la Société n’a pas été en mesure d’achever la monétisation prévue de l’entreprise spécifiée comme prévu dans le plan OTR pour s’acquitter des obligations susmentionnées envers les banques/prêteurs, à la date d’échéance.

« La Société dispose d’une période d’examen de 30 jours (à compter de la date d’échéance) aux termes de la circulaire RBI du 06 août 2020 et en outre en termes de disposition de l’accord ci-dessus pour effectuer le paiement du montant ci-dessus dû aux banquiers/prêteurs identifiés « , indique le dossier.

En avril 2021, les prêteurs de Future Retail avaient approuvé la restructuration de la dette financière existante de la société dans le cadre d’un cadre de résolution annoncé par la RBI pour le stress lié au COVID-19.

Ladite restructuration avait couvert la demande de fonds de roulement de FRL, les prêts, les prêts à terme, les crédits de trésorerie, les prêts à court terme, les MNT, les limites d’escompte des bons d’achat, les autres prêts de fonds de roulement et les intérêts impayés, qui sont devenus en souffrance.

Il y avait 28 banques qui ont prêté de l’argent à la société de distribution du groupe et faisaient partie de l’exercice, avait informé Future Retail en avril de l’année dernière aux bourses après avoir obtenu l’approbation.

Après l’exercice de la structure du prêt, Future Retail s’attendait à une reprise dans les délais.

En août 2020, le groupe Future avait annoncé un accord de 24 713 crores de roupies pour la vente des activités de vente au détail et de gros, ainsi que des activités de logistique et d’entreposage à Reliance Retail Ventures Ltd, une filiale de Reliance Industries Ltd.

Cependant, le géant du commerce électronique Amazon conteste l’accord par le biais de sa participation de 49% dans Future Coupons Pvt Ltd (FCPL), qui est actionnaire de Future Retail.

L’affaire est actuellement en litige devant la Cour suprême et le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC).

Reliance Retail Ventures avait pour la deuxième fois prolongé le délai pour conclure son accord de 24 713 crores de roupies avec le groupe Future jusqu’au 31 mars 2022, car il attend toujours les autorisations réglementaires et judiciaires.

En octobre 2020, une décision provisoire a été rendue par l’EA (l’arbitre d’urgence) en faveur d’Amazon qui interdisait à FRL de prendre des mesures pour aliéner ou grever ses actifs ou d’émettre des titres pour garantir un financement d’une partie restreinte.

Cela a également été confirmé par la SIAC le mois dernier et a déclaré que FRL était partie à l’arbitrage en cours entre Amazon et Future Group dans le différend concernant la vente de ses actifs à Reliance Retail.

Dans cet accord, la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI), dans un geste sans précédent, a réexaminé son approbation de plus de deux ans accordée à Amazon pour acquérir une participation dans Future Coupons, à travers laquelle la major mondiale du commerce électronique revendique des droits sur Future. Vendre au détail.

Le 17 décembre, la CCI avait suspendu son approbation pour l’accord d’Amazon visant à acquérir une participation dans Future Coupons Pvt Ltd et a également imposé une pénalité de 202 crores de roupies à la société de commerce électronique pour certaines contraventions.

