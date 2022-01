Future Retail manque le remboursement de 3 494 crores de Rs dans le cadre d’un accord de restructuration

La société a en outre déclaré qu’elle disposait d’une période d’examen de 30 jours à compter de la date d’échéance conformément à la circulaire de la Reserve Bank of India (RBI) datée du 6 août 2020 et à son accord OTR pour effectuer le remboursement manqué.

Future Retail a déclaré samedi dans une mise à jour en fin de soirée qu’il avait dépassé son échéance du 31 décembre 2021 pour rembourser ses prêteurs Rs 3 494,56 crore dans le cadre d’un plan de restructuration unique (OTR).

En raison des litiges en cours avec Amazon.com, le détaillant stressé n’a pas été en mesure de conclure la vente prévue de son activité spécifiée dans le cadre du plan OTR pour honorer ses obligations envers les banques et autres prêteurs à la date d’échéance.

« Comme discuté avec les banques / prêteurs, la société coopérerait pour terminer la monétisation de l’entreprise spécifiée dans les 30 prochains jours conformément aux instructions des banques pour résoudre la situation actuelle », a déclaré Future Retail dans une communication au stock. des échanges.

En raison de la défaillance, Care Ratings a déclassé les obligations non convertibles et les facilités bancaires à long et à court terme de Future Retail à « D » au lieu de « B ».

La bataille juridique entre Amazon et Future Group a fait dérailler les plans du détaillant indien de vendre ses actifs à Reliance Retail. L’opposition d’Amazon à la vente repose sur son acquisition d’une participation de 49 % dans Future Coupons en 2019.

Le 17 décembre, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a suspendu son approbation accordée il y a plus de deux ans à Amazon pour l’acquisition de la participation dans Future Coupons, à la suite d’un examen d’allégations de dissimulation d’informations tout en cherchant un accord réglementaire pour l’accord. Le régulateur antitrust a également imposé une pénalité de 202 crores de roupies, qu’Amazon est tenu de payer dans les soixante jours.

